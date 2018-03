Cospedal pide que no se politice el 8M porque el Día de la Mujer es para reivindicar la igualdad

Actualizado 07/03/2018 21:15:59 CET

GUADALAJARA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido hoy en Guadalajara, en un acto de igualdad con motivo del Día de la Mujer, que no se intente politizar la jornada de mañana porque el Día de la Mujer es para reivindicar y recordar que "no podemos parar de trabajar en conseguir la igualdad real de oportunidades que nos da sobre la letra, la Constitución".

Cospedal, que participaba en un acto de igualdad con motivo de la celebración mañana jueves del Día de la Mujer, ha dicho que el Día de la Mujer "no puede servir para crear fronteras ni barreras políticas ni para hacer política de partidos", sino para reivindicar derechos.

Tras recordado el Plan Nacional contra la Violencia de Género que se aprobó esta legislatura como algo "bueno", y entre un grupo de mujeres de la región que representaba a distintos colectivos, ha reconocido la ministra la existencia todavía de muchas desigualdades y de una brecha salarial en España entre hombres y mujeres, pero ha dicho que desde hace tres meses se trabaja en el Ministerio de Empleo con los sindicatos para analizar esa brecha.

Y también, ha manifestado Cospedal, para identificar esas empresas donde se registren esos supuestos de brecha salariales y premiar a las que ayudan a la integración.

LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Del mismo modo, ha hecho referencia al trabajo que se hace en el Gobierno para que en los convenios colectivos no haya una distorsión entre los puestos que ocupan hombres y mujeres que es donde se establecen las brechas salariales y en eso trabaja el Ejecutivo del PP.

Pese a insistir en la existencia de desigualdades todavía entre hombres y mujeres, Cospedal cree que "es injusto" afirmar que no se ha hecho nada porque "se han conseguido cosas", y en este sentido ha dicho que los últimos años la brecha salarial se ha reducido más de cuatro puntos "y estamos por encima de la media europea".

Aunque no cree que sea lo óptimo, "no podemos despreciar ahora el trabajo de tantas mujeres, que es lo que quieren hacer algunos", ha manifestado tras incidir en que aunque queda mucho por hacer "ha sido el Gobierno del PP el que ha ampliado el plazo de los permisos de paternidad" y que la mayoría de empleos femeninos que se perdieron con la crisis se han recuperado aunque quede "muchísimo por hacer".

Por ello, "a quienes dicen que hoy en España se está peor que hace ocho años, hay que decirles que mienten".

Cospedal cree que no se puede decir que no se está avanzando y "lo que no puede ser es que algunos y algunas se empeñen en decirnos como nos tenemos que sentir", y por eso --ha dicho-- se ha hecho este acto con mujeres del medio rural, empresarias y mujeres en la política, amas de casa y pensionistas.

"Las mujeres somos la mitad de la población o más", ha indicado, para agregar que no se las puede tratar como un grupo social al que hay que decirle determinadas cosas para ver si vota más a un partido, y "no solo en consideración cuando se va acercando el día 8". "Nosotros no queremos un mundo de mujeres y hombres enfrentados sino igualdad de oportunidades", ha dicho en referencia tanto a la educación como a la sanidad, el ocio o el empleo.

En este sentido, ha dicho que "cualquier política que sea buena para las mujeres, venga de donde venga será apoyada por el PP". "Las mujeres estamos un poco cansadas de que nos digan cómo nos tenemos que sentir y que es lo políticamente correcto para demostrar que defendemos la igualdad y me da igual que lo diga un hombre que una mujer, me parece igual de machista que traten de dirigir como yo pienso", ha criticado Cospedal.

La ministra de Defensa ha reconocido que el camino de la mujer a veces tiene "pedruscos" difíciles de sortear, pero cree que es importante que "no nos quedemos solo en las musas".

EN CASTILLA-LA MANCHA

En referencia a Castilla-La Mancha, donde ella es presidenta del Partido Popular, ha recordado como llegan más de 1.000 millones ahora de los que llegaban cuando gobernaba ella porque ahora hay más ingresos al mejorar la situación, y ha aprovechado para pedir al Gobierno de Emiliano García-Page que ese dinero de más se dedique a hacer "políticas reales de igualdad".

También ha participado en este encuentro el secretario regional del PP, Vicente Tirado, para quien en el PP "no queremos una dicotomía de hombres contra mujeres o o viceversa" sino una igualdad real, y ha reivindicado la corresponsabilidad para llegar entre todos a conseguirla.

Ha aprovechado también el secretario regional del PP para reivindicar trabajo digno en Castilla-La Mancha, en referencia concreta al empleo precario de la Administración regional con ejemplos como la educación.