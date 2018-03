IU se reunirá con Podemos C-LM para trasladarle su hoja de ruta para confluir

Publicado 28/03/2018 12:33:14 CET

TOLEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida (IU) Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha anunciado que su partido tiene previsto un encuentro con Podemos Castilla-La Mancha para explicar cuál es la hoja "para poder converger y confluir" de cara a las elecciones autonómicas del año que viene.

En este sentido, el coordinador ha indicado en rueda de prensa que están realizando un debate interno en IU que terminará en abril, probablemente el 28 de abril, con la celebración de la asamblea regional donde se aprobarán los puntos y el método de actuación de la hoja de ruta.

Además, ha añadido que "hasta el momento han presentado la hoja de ruta al Partido Castellano (PCAS) y EQUO para que la conocieran y fueran receptivos".

Para el coordinador, la convergencia es "trabajar en los temas que preocupa a la ciudadanía, trabajar en la calle, instituciones, en el conflicto con todos y con todas y cuando sea el momento electoral confluir en las instituciones con candidaturas conjuntas", a través de esta hoja de ruta.

En concreto, ha indicado que "esta hoja se basa en llegar acuerdos en base a un programa concreto", por lo que desde IU están debatiendo 13 puntos que se basan en "creación de empleo, en la defensa de lo publico, en la igualdad de genero donde la igualdad de salarios será un objetivo básico, en la defensa del medio ambiente y en dar salida y respuestas de las clases populares".

Estos trece puntos son "con los que IU quiere trabajar desde ahora hasta las elecciones" y antes de que se vayan a celebrar proponer confluir a los partidos con los que han estado trabajando. Para ello han creado el método llamado 'elección de las candidaturas' que se basa y se fundamenta en "unas primarias abiertas", ha apuntado Crespo.

SENTENCIA INCARLOPSA

Por otro lado, el coordinador regional de IU ha manifestado, sobre la polémica de la empresa Incarlopsa por el supuesto trato de favor de la Junta, que tienen que asumirse "responsabilidades", pues "es posible que no se haya adoptado ninguna medida, que no se haya asumido ninguna responsabilidad, que no se haya producido ningún cese y que no se haya producido ninguna investigación".

En este sentido, Crespo ha pedido, en nombre de IU, que "se produzcan los ceses adecuados", por lo que considera que desde la Consejería de Sanidad "deben salir al frente para dar explicaciones".

De otro lado, ha hecho alusión a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), recriminado que no se está haciendo las suficientes inversiones en Castilla-La Mancha "ya que el año pasado y el anterior se redijeron las inversiones en la región".

De este modo, ha ejemplificado esta falta de inversiones aludiendo "al hundimiento del techo de la estación de ferrocarril de Torrijos (Toledo) este martes", añadiendo que esta estación, que afecta al tren convencional con dirección Extremadura, sufre continuas averías".