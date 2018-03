Del Olmo defiende el impulso a una minería "más sostenible e innovadora"

Actualizado 21/03/2018 13:22:31 CET

ARROYO (VALLADOLID), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha inaugurado este miércoles la 'Conferencia de Minería Inteligente y Sostenible' en la que participan nueve estados de la UE en la que se abordará el impulso a una minería "más sostenible e innovadora" a través del intercambio de buenas prácticas entre todos los participantes en el proyecto europeo denominado 'Remix'.

Al respecto, Del Olmo ha aseverado que Castilla y León aportará su experiencia minera y cómo se está desarrollando y aplicando la normativa "compleja" que existe sobre esta materia además de que se trata de, entre todos los miembros, "hacer un plan de acción para explotar "de la mejor manera" los recursos mineros lograr una minería más sostenible e innovadora" pero que sea, además, "compatible con la conciencia social".

Asimismo, la consejera ha reconocido que Castilla y León participa en el proyecto 'Remix' por la "importancia estratégica" que tiene la minería para la comunidad, "tanto por tradición", y así ha recordado la minería de oro que los romanos explotaban en Las Médulas, pero también porque es un sector que da empleo a casi 4.000 personas, vende más de 360 millones de euros y existen cerca de 500 explotaciones mineras.

El futuro de la minería no es una cuestión que sólo preocupe a la Junta, ha aseverado Del Olmo, sino que es una preocupación de la Unión Europea "porque a veces la falta de materias primas de origen mineral obliga a tener que importarlas de otros países", por eso desde la UE se están impulsado estos proyectos ya que en el territorio europeo hay"41 materiales críticos", es decir, no existen en la actualidad "o están en el subsuelo" por lo que hay que impulsar su explotación.

PROYECTO REMIX

En la primera etapa de este proyecto europeo 'Remix' se dará voz a otros agentes para que puedan aportar sus casos de buenas prácticas. Al respecto, conviene indicar queen la jornada previa a la 'Smart and Green Mining Conference' organizada por el ICE, se celebró una sesión de trabajo en la que se expusieron proyectos de I+D+i desarrollados por la Asociación Europea para la Innovación en la Minería, Prometía (Mineral Processing and Extractive Metallurgy for Mining and Recycling Innovation Association); el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y dos compañías españolas dedicadas a actividades extractivas.

Remix cuenta con un presupuesto total de casi dos millones de euros. De esta cuantía, al ICE le corresponden 210.625 euros como miembro del consorcio, de los que el 85 por ciento son aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto se enmarca en el programa Interreg Europe, que incentiva el flujo de experiencias y conocimiento para mejorar las políticas de desarrollo regional. Está dirigido a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de los Estados Miembros y se centra en cuatro líneas: investigación e innovación, competitividad en las pymes, economía con baja emisión de carbono y uso eficiente del medioambiente y los recursos.