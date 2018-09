Catalunya crea un modelo de atención a la endometriosis, enfermedad femenina "invisibilizada"

Publicado 17/09/2018 12:53:17 CET

La sanidad pública catalana ha incorporado un modelo de atención a la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta al 10% de mujeres en edad reproductiva y que está "invisibilizada y estigmatizada" actualmente, con una media de ocho años para diagnosticarse, ha explicado la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés.

Aunque puede ser muy grave, con dolor crónico e infertilidad, "a menudo las mujeres que sufren la enfermedad no encuentran la comprensión del sistema sanitario, su entorno y la sociedad", porque se normaliza que la menstruación hace daño, no se tiene suficiente conocimiento y no se detecta la enfermedad, ha dicho en rueda de prensa este lunes.

Este modelo sensibilizará y reordenará los recursos actuales con un protocolo asistencial-clínico que mejorará la rapidez del diagnóstico, el conocimiento entre los profesionales y las derivaciones a expertos, además de promover una atención integral a lo largo de los diferentes modelos asistenciales, asegurando también la equidad en el territorio.

El jefe de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, Francesc Carmona, ha explicado que consiste en que el tejido del útero --el endometrial, que cada mes se prepara para el embarazo y se desprende en la menstruación-- aparece en un lugar que no es habitual, como fuera del útero, en los ovarios, pelvis, hígado e incluso el pulmón o el cerebro en casos graves.

Este tejido no es exactamente igual que el que aparece dentro del útero, pero es capaz de crecer, proliferar, moverse, crear nuevos vasos sanguíneos y hacer metástasis, "y a pesar de todo es una enfermedad benigna, no es un cáncer, pero en algunos casos es más difícil operar una enometriosis", y ha añadido que es muy prevalente.

