Los comuns se abren a negociar los Presupuestos con cambios fiscales ambientales y en sucesiones

Exigen al Govern que aclare si la legislatura aguantará, antes de abordar unas cuentas para 2019

El diputado de los CatECP David Cid ha anunciado que su grupo parlamentario está dispuesto a abordar una negociación con el Govern para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para 2019, pero "tiene que haber premisas previas para ver si el diálogo es real o no es real", como una disposición manifiesta a realizar cambios en el impuesto de sucesiones y en la fiscalidad ambiental.

En una entrevista de Europa Press, Cid ha explicado que así se lo transmitieron al vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, en una reunión en la que le trasladaron que, antes de comenzar una eventual negociación, querían poner sobre la mesa "cuatro elementos para saber si se puede negociar".

El primero de ellos es la reversión de los recortes: "Se han llenado la boca diciendo que teníamos los presupuestos más sociales de la historia. Nosotros entendemos que el Govern tiene que vender lo que quiere, pero estamos lejos de poder revertir los recortes con respecto a los Presupuestos de 2010 y ellos son conscientes".

Ha puesto como ejemplo de esa reversión la disposición del Govern a abordar la financiación de las guarderías --corresponde a la Generalitat financiar el 33%--, y Cid considera que el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, "no habla claro" sobre este asunto.

"Tengo la sensación de que Bargalló no quiere pagar la deuda que tenía hasta ahora, y está diciendo que quiere poner dinero, pero no dice cuánto", ha lamentado, y ha añadido que para revertir los recortes y comenzar a negociar el Govern se debe mostrar dispuesto a incrementar el presupuesto de las políticas de vivienda en un 50% y a abordar el déficit de 1.000 profesionales que tiene la sanidad pública.

En segundo lugar, quieren tratar la fiscalidad en un escenario en el que se ha relajado el objetivo de déficit de la Generalitat y que los comuns interpretan como una oportunidad para conseguir más ingresos y aplicarlos a urgencias sociales.

Así, le plantearon a Aragonès modificar el impuesto de sucesiones para recuperar en torno a 200 millones de euros, acercándose a la tasa que aprobó el Govern tripartito y que están dispuestos a negociar con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo; una modificación que "no tiene que ser agresiva" y de la que quedaría excluida la de la vivienda que los hijos heredan de sus padres.

También quieren discutir la "fiscalidad verde vinculada especialmente a la ley de financiación del transporte público, con impuestos que ya existen en esa ley", para aplicar medidas finalistas como cambiar municipios de zona --pasar Terrassa de zona 3 a zona 2--, hacer tarifas reducidas o gratuitas los días de contaminación, o congelar las tarifas de 2019.

ARAGONÉS O ARTADI

En cuanto a la fiscalidad, quieren ver si con quien están negociando es con ERC o con JxCat, más reacia a la fiscalidad progresiva, aunque recuerdan que en las últimas cuentas con la firma de los republicanos y negociadas con la CUP, ERC tampoco se avino a aplicar este tipo de fiscalidad.

"Tendremos que ver si estamos ante un Govern o dos Governs y ver los márgenes que tiene. Es decir, quién marca la política fiscal. Si la marca el Pere Aragonès o la marca Elsa Artadi", ha dicho en referencia a la consellera de Presidencia, que fue secretaria de Hacienda, directora de Tributos y Juegos en el Govern de Artur Mas, de la mano del exconseller Andreu Mas-Colell, cuando la Generalitat realizó los recortes de 2010.

ELECCIONES ANTICIPADAS

En tercer lugar, exigen a Aragonès que les aclare si la legislatura tendrá continuidad o si se van a convocar elecciones, porque ellos están dispuestos a hablar de un presupuesto para 2019 si de verdad se va a aplicar, porque si no "no tiene sentido negociarlos".

Son conscientes de que es al presidente Quim Torra (JxCat) quien tiene la potestad de convocarlas, pero consideran que el vicepresidente republicano tiene que saber hacia dónde va el mandato: "Ellos tiene que saber de qué va la legislatura, tener un plan de Govern acordado y, por lo tanto, tenemos que saber cómo ven ellos la legislatura y qué creen que necesita el país".

ERC EN BARCELONA

La cuarta exigencia de los comuns es que el vicepresidente se comprometa a corresponsabilizarse con el mundo local, atienda a la deuda que la Generalitat tiene con los Ayuntamientos, y dé respuesta a las necesidades de financiación del mundo local.

En este capítulo y a pesar de que es una demanda con todos los ayuntamientos, también pondrán el foco en la actitud del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Alfred Bosch, que se ha opuesto al proyecto de la alcaldesa Ada Colau de ampliar el tranvía, pese a que los republicanos lo llevaban en su programa.

"Entiendo, y se lo dije a Aragonès, que hay elecciones en un año, pero no me parece razonable que a nosotros se nos pida responsabilidad a nivel de la Generalitat y ellos estén bloqueando constantemente determinadas propuestas a nivel de Barcelona, que incluso van contra su propio programa electoral", ha dicho, y ha aclarado que no será condición 'sine qua non' para aprobar las cuentas, pero que piden a ERC reflexionar sobre ello.

Cid ha insistido en que todavía no están en fase de negociación, en que esto es lo que piden para saber si realmente merece la pena negociar y vaticina que, si el Govern quiere aprobar un proyecto de finanzas catalanas lo hará a partir de septiembre, aunque considera que si no se abordan no es porque los comuns no quieran.

"Yo creo que si no hay presupuesto es más por la batalla campal que tienen entre ellos, que no porque se hayan puesto a negociar y hayan constatado que no tienen mayoría para aprobar el presupuesto. La voluntad de diálogo la hemos expresado nosotros. También la expresado el PSC", ha concluido.