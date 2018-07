Dimite el portavoz del Ayuntamiento de Sabadell por falta de "coordinación y cohesión"

Publicado 11/07/2018 14:21:54 CET

SABADELL (BARCELONA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Sabadell, Joan Berlanga (Unitat pel Canvi), ha anunciado este miércoles su dimisión alegando que la necesidad de mejorar la "coordinación y la cohesión" no es compartida dentro del equipo municipal --formado por UpC, Crida per Sabadell, ERC y Guanyem--.

En un comunicado, la formación ha apuntado hacia los dos alcaldes de la ciudad, Juli Fernàndez (ERC) --lo fue hasta julio de 2016-- y Maties Serracat (Crida per Sabadell), por considerar que "no han trabajado suficientemente ni la cohesión interna ni la coherencia" y ha dicho que de Serracant se esperaba que diera un nuevo impulso al gobierno municipal pero no ha sido así.

En este sentido, ha subrayado que tanto Fernàndez como Serracant han estado "demasiado pendientes de la agenda del proceso y de su proyección personal", lo que ha provocado que las funciones vinculadas a la alcaldía se hayan visto menguadas, ha apuntado.

UpC ha expresado su deseo de que el alcalde y el resto del equipo municipal "estén acertados y a la altura de las circunstancias" en el tramo final de mandato, poniendo el acento en el interés general y conseguir los objetivos del plan de mandato que se fijaron en la formación del cuatripartito, en noviembre de 2015.

Ha valorado positivamente el conjunto del trabajo realizado durante este periodo y cumpliendo con el encargo hecho por la ciudadanía "de cerrar la etapa de corrupción de los años anteriores y remontar la ciudad desde la izquierda", apostando por seguir trabajando en la dirección iniciada.