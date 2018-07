El Consell simplificará el procedimiento de la ley urbanística y medioambiental para clarificar y agilizar su aplicación

Actualizado 22/08/2011 17:03:43 CET

El Gobierno valenciano ha decidido simplificar el procedimiento de la ley urbanística y medioambiental valenciana, incluyendo las directrices de la legislación estatal y europea, con el fin de clarificar y agilizar su aplicación. Así lo ha avanzado este lunes la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para tratar asuntos relacionados con la gestión de su departamento.

Bonig ha señalado que Fabra se ha mostrado "receptivo" a esta iniciativa y ha explicado que con esta simplificación y unificación se busca "fijar reglas básicas" para lograr "un procedimiento administrativo ágil, claro y transparente" a la hora de aplicar las normas urbanísticas y medioambientales. Asimismo, ha afirmado que prevé que ese "refundido" legislativo, que se enmarcará dentro de la Estrategia Territorial, esté dispuesto "en un año o año y poco".

"Hay muchas instrumentos normativos y eso ha generado interpretaciones erróneas o confusión en la interpretación", ha expuesto la consellera, que ha apuntado que ante esa "confusión legislativa lo que se ha de hacer es ese refundido" para que "las cosas estén claras incorporando todos los requisitos de la Unión Europea".

La responsable autonómica ha agregado que con esta medida se busca además de rapidez y agilidad en la tramitación, mantener la defensa y protección de territorio y generar riqueza. A este respecto, ha comentado que tal como está la tramitación urbanística, por un lado, y la medioambiental por otro, se generan problemas de tramitación, tanto por la interpretación como por la prolongación de los plazos.

Ha advertido de que estas dificultades pueden disuadir a quienes tienen previsto poner en marcha alguna actividad en la Comunitat Valenciana. "Sin reglas claras y procedimientos y una administración ágil es imposible generar riqueza y más en estén momento --de crisis--, en el que se ha de analizar dónde van las inversiones y qué se hace", ha planteado la responsable autonómica, que ha considerado que se han de fomentar "actividades y usos del suelo que generen riqueza".

Preguntada por el plazo de año o año y medio dado para que esta simplificación legislativa sea efectiva, Isabel Bonig ha comentado que esta propuesta se recogía en el programa electoral del PPCV para las pasadas elecciones autonómicas y ha explicado que ella ha dado ese plazo "alargado" para que esa revisión pueda estar terminada.

Ha indicado que la legislación urbanística y medioambiental es "complicada" y ha señalado que en este ámbito se ha de tener en cuenta también la legislación estatal y la europea, que son "de obligado cumplimiento", por lo que ha apuntado que se ha de trabajar en la "reorganización de toda la ley" para lograr la "agilización en los procedimientos administrativos" que se busca.

"Todo eso requiere tiempo", ha manifestado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente además de advertir de que lo que se persigue "no es poner parches sino modificar la legislación".

PROTECCIÓN DEL LITORAL

Por otro lado, Isabel Bonig, que ha asegurado que el Consell se mantendrá en la apuesta de las infraestructuras fundamentales, ha comentado, preguntada por la defensa que la Generalitat hace del litoral, que "no es verdad que no se haya protegido". Ha afirmado que "desde 2004 se han aprobado muchos documentos de protección". "Decir que está desprotegido no es decir la verdad", ha planteado.

Asimismo, ha indicado que cuando la oposición plantea estas críticas hay que recordar que la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) de la Comunitat Valenciana de 1989 la aprobó el PSOE, que dijo que en tres años desarrollaría un plan general de ordenación y que dejó el gobierno en 1995 sin ello. "Ha sido el PP el que ha ordenado y desarrollado el territorio", ha asegurado la consellera, que ha agregado que se ha pasado de tener 40.000 hectáreas protegidas con el PSOE a casi un millón con el PP.

Por otra parte, preguntada por el nombramiento de los directores de los parques naturales, Bonig ha respondido que "la polémica siempre existe, si se nombran muchos porque son muchos y si se reducen porque se reducen". Ha explicado que la intención del Consell, "como se ha hecho en toda la administración autonómica" es "reducir" y ha declarado que por ello se ha "intentado aunar parques" para lograr la reducción de costes.

A este respecto, ha agregado que los nombramientos se han hecho "con los requisitos que establece la ley" y que se ha designado a "las personas adecuadas". Ha añadido que lo que se hace es aplicar la ley que aprobó el PSOE y que habla de la elección de "personal eventual de confianza".

Asimismo, respecto a si conoce cuál será el recorte presupuestario que puede sufrir su departamento en las cuentas de 2012 ha comentado que no se sabe aún, pero ha planteado que los recursos económicos que existan se destinarán a "las obras importantes". Ha dicho que se intentará finalizar infraestructuras prioritarias que están en marcha y no ha descartado combinar en algunos proyectos la iniciativa pública con la privada. Además, ha asegurado que se exigirán al Gobierno central las obras que dependen de él.