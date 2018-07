'El Brujo' reflexiona en el Festival de Mérida sobre la tragedia como "el despertar de la conciencia de la humanidad"

Publicado 19/07/2018 3:41:56 CET

El actor, director y dramaturgo Rafael Álvarez 'El Brujo' ha invitado en la noche de este miércoles a los espectadores que han asistido a su estreno en el 64 Festival de Teatro Clásico de Mérida, a reflexionar sobre la tragedia como "el despertar de la conciencia de la humanidad".

Un planteamiento que 'El Brujo' lanza en su obra 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia' con la que ha regresado al Festival de Mérida, en la que a lo largo de sus dos horas de duración va haciendo un repaso por la tragedia griega, siempre en clave cómica y con constantes guiños a la actualidad.

Asuntos como la sentencia de 'La Manada', la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el gobierno de Ángela Merkel en Alemania, la actividad en redes sociales o la programación actual de la televisión son algunos de los asuntos que 'El Brujo' va mencionando en su obra, haciendo constantes paralelismos entre los textos griegos y el siglo XXI en España.

"Estoy encantado de volver a estar en Mérida. Ustedes siempre me han permitido jugar, y me he podido olvidar de que soy actor para volver a ser un niño", son las palabras con las que 'El Brujo' ha arrancado su representación, vestido completamente de malva y en un escenario decorado de forma sencilla con apenas una mesa con libros y una serie de puntos de luz en la arena del Teatro Romano.

Un escenario en el que 'El Brujo' está únicamente acompañado del músico Javier Alejano, que a través del violín, la pandereta o el órgano, va acompasando perfectamente el monólogo del protagonista, para hacer de su texto un recital, una poesía o una canción, en la que en ocasiones invita al púbico a participar.

Esquilo, Prometeo, Edipo, Sócrates o Apolo son algunos de los personas que durante su representación sirven de percha a 'El Brujo' para ir confeccionando un monólogo, con continuas alusiones a la actualidad, que han ido arrancando las carcajadas y los aplausos constantes del público asistente, que ha rozado el lleno del Teatro Romano de Mérida.

En este punto, el intérprete insta en su obra, por ejemplor, a reflexionar sobre "qué ha hecho" la sociedad para que llegue a suceder el caso de 'La Manada', o plantea que Pedro Sánchez "tiene un punto de Prometeo" pero "encadenado al control parlamentario de Pablo Iglesias".

A lo largo de la representación también se ha podido ver una proyección del 'Guernica', que El Brujo ha definido como "la tragedia de todas las tragedias", y ha concluido con la interpretación del 'Himno de la Alegría', que ha puesto en pie al público asistente para despedir con aplausos a esta obra, que ha supuesto el cuarto estreno del 64 Festival de Teatro Clásico de Mérida.

IMPRESIONES TRAS EL ESTRENO

Así, tras el estreno de la obra, en rueda de prensa, 'El Brujo' ha destacado que antes de salir al escenario "el estado de excitación creativa era impresionante", tras lo que ha considerado "maravilloso" que durante la representación se ha "sentido completamente arropado por la gente".

"El ritmo lo llevaba el público, y me he sentido muy bien, muy feliz", ha explicado El Brujo en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha recordado que como actor, ha participado en seis ocasiones en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, tras lo que ha considerado que "pocos han intervenido tantas veces" en este certamen a lo largo de los años, en el que "siempre hay una magia especial".

'El Brujo' se ha confesado un "enamorado" de Extremadura, donde tiene una casa en Villanueva de la Vera, y donde considera que existe "una fuerza impresionante", por lo que ha reiterado que se siente "feliz" y "encantado".

Durante su intervención, ha explicado que "cada momento de la representación está pensado para Mérida, para este teatro y que sea una celebración", en lo que supone en realidad "un canto al misterio de la vida".

Rafael Álvarez ha destacado la figura de Jesús Cimarro, que en los últimos años ha dado al Festival de Mérida una "proyección maravillosa", aunque ha reafirmado que "todas las ediciones del festival han sido fantásticas", un certamen que en la actualidad supone "un foco" para los participantes, "y todos los actores quieren estar aquí, como en Hollywood".

Finalmente, cabe destacar que la obra 'Esquilo. Nacimiento y muerte de la tragedia' supone el cuarto estreno del 64 Festival de Teatro Clásico de Mérida, que podrá verse en el Teatro Romano de la capital extremeña hasta este domingo, 22 de julio.