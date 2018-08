Casado muestra su "apoyo cerrado" a Monago y recalca que comparte sus "reivindicaciones", como la mejora del tren

Publicado 30/08/2018 16:30:34 CET

MÉRIDA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo casado, ha mostrado su "apoyo cerrado" al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y a su equipo para "recuperar la ilusión y el futuro" de Extremadura, además de recalcar que comparte sus "reivindicaciones" para la región, como la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Así, Casado ha indicado que los extremeños "echan de menos" al Partido Popular y recuerdan la legislatura de Monago como los mejores "años de su historia", en los que creció la economía en Extremadura y se creó empleo, además de conseguir que los servicios sociales estuvieran "a la altura" de las exigencias de los ciudadanos.

El líder nacional del PP ha realizado estas declaraciones con motivo de su primera visita como presidente de los 'populares' a Mérida (Badajoz), en donde ha estado acompañado por el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, o por el secretario de Organización, Javier Maroto, junto a otros miembros de la ejecutiva regional.

En esta línea, Casado se ha mostrado convencido de que en las elecciones de 2019 el PP regional conseguirá ganar los comicios, ya que el punto de partida es "muy bueno", con "excelentes alcaldes" en Cáceres o Badajoz, ha dicho.

"El Partido Popular en estos años ha seguido demostrado que cuando gobierna a los extremeños les va mejor y, sobre todo, que gobernamos no para crear problemas sino para resolverlos", ha asegurado.

CRITICA LA "RED POLÍTICA" EN COMUNIDADES COMO EXTREMADURA

En esta línea, Casado ha reconocido que "cuesta más" hacer política en regionales como Extremadura o Andalucía donde desde hace años, ha dicho, existe una "red política" tejida para que el PSOE y "sus socios de gobierno en algunas ocasiones" tengan las cosas "más fáciles" que el PP.

También ha resaltado que ha visto como Monago se "peleaba a cara de perro" con diferentes ministros de cara a conseguir reclamaciones para la región, como las relativas a las infraestructuras ferroviarias, que alcanzaron durante la legislatura de Monago una alta ejecución presupuestaria.

"Mi pregunta es por qué cuándo ahora falla o hay alguna incidencia en la línea convencional el gobierno de Extremadura no se queja al Ministerio de Fomento o no se montan manifestaciones en Madrid, que eran muy legítimas", se ha cuestionado, además de reclamar que "no se abandone el campo español".

Cabe destacar que Pablo Casado, antes de atender a los medios, ha participado junto a miembros de la ejecutiva regional del PP en un encuentro en la sede regional del partido y que ha recorrido algunas de las calles del centro de la ciudad, que estos días celebra sus ferias y fiestas.

REIVINDICACIÓN DEL TREN

En su turno de intervención, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha indicado que le ha trasladado a Casado, entre otras reivindicaciones, la de un tren del siglo XXI para la comunidad, además de unas infraestructuras para "poder competir en un mundo globalizado, para crecer y para generar bienestar" a los ciudadanos.

Asimismo, Monago también ha puesto de relevancia que Extremadura es la región con más paro de España y la segunda de Europa, una cuestión que debe ser el "principal mandamiento" a resolver por las administraciones.

En esta línea, y en repuesta a Vara, quien este semana dijo que la reducción del paro estaba entre los asuntos que centrarán su actividad en lo que resta de legislatura, Monago ha dicho que va a tener "éxito" en esta tarea porque va a contratar a "miles de extremeños con fecha de caducidad", hasta que pasen las elecciones, una "factura que no pueden pagar los extremeños" en forma de "impuestos", ha dicho.

También ha criticado la presión fiscal de Extremadura a pesar de tener los salarios y pensiones más bajas del país, por lo que ha indicado que en este contexto no cabe subir impuestos "por parte del gobierno ocupa" de La Moncloa.

APUESTA POR LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

Entre las demandas que ha expuesto el presidente de PP de Extremadura, también ha incluido una apuesta por la agricultura y la ganadería, además de por los entornos rurales para frenar la despoblación.

Asimismo, ha abogado por establecer medidas para reducir la "sangría" de jóvenes preparados que se marchan de la región, por lo que ha abogado por apoyar el emprendimiento, el talento, la competitividad o la innovación.

De la misma manera, otro de los asuntos que José Antonio Monago ha expuesto en su intervención ha sido el reconocimiento a las víctimas del terrorismo extremeñas que ha propuesto el PP y ante el que, en su opinión, la Junta está "ninguneando" a su partido y a la Asociación Víctimas del Terrorismo.

De esta forma, ha pedido que si se va a hacer una declaración institucional ésta sea "pactada", además de insistir en que "no se pueden dar pasos para acercar" a cárceles del País Vasco a miembros de ETA.

"Si es así vamos de la mano, si no es así no vamos de la mano. No caben paños calientes en este tema y por lo tanto se lo tengo que decir al presidente de la Junta de Extremadura: con nosotros que no cuente para sus juegos personales", ha resaltado.

En esta línea, ha expuesto que Vara ha tenido más de tres años de legislatura para homenajear a las víctimas extremeñas del terrorismo, por lo que ahora, ha dicho, en el "minuto de descuento no valen las componendas".