CSIF valora que las concentraciones de protesta "han forzado" al SES a abrir la carrera profesional

El sindicato CSIF ha valorado este lunes que las concentraciones de protesta que ha organizado en los últimos dos meses, en los hospitales de Cáceres, Mérida y Badajoz, han "forzado" a los responsables del Servicio Extremeños de Salud (SES) a abrir la mesa de negociación para desbloquear el desarrollo de la Carrera Profesional de sus empleados públicos.

En ese sentido, CSIF se ha mostrado "muy satisfecho" por que tras la campaña de protesta, recogida de firmas y peticiones continuas en la mesa sectorial, "el SES haya cambiado de actitud con respecto a los

trabajadores de la sanidad que se sienten discriminados en relación con otros trabajadores de la Junta".

Y es que, según informa CSIF en nota de prensa, "no es de recibo" que la mejora de las condiciones laborales y económicas "no se haya aplicado en el sector sanitario y sí en otros", según señala.

Por eso, considera el sindicato que "no tienen sentido estas diferencias entre trabajadores de la misma administración autonómica", por lo que señala que no puede "aceptar el grave perjuicio económico" que ha ocasionado entre los trabajadores del SES el bloqueo de la carrera que, según señala, "ha provocado que desde el año 2012 tengan congeladas unas retribuciones que suponen un aumento salarial en el día a día de sus nóminas".

Finalmente, señala el sindicatoi que "no se debe olvidar que el presupuesto del ámbito sanitario lleva desde el 2016 teniendo aumentos" pero sin embargo "esto no revierte en los empleados públicos, quienes están quemados por tener sobrecarga de trabajo y no estar bien incentivados".

Asegura este sindicato que los 16.000 trabajadores de la sanidad "tienen derecho a unas retribuciones y condiciones laborales dignas".