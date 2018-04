El fotógrafo Jorge Armestar muestra el "lado más íntimo" del Jarramplas de Piornal en una exposición en la Asamblea

Publicado 03/04/2018 14:16:04 CET

MÉRIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Jorge Armestar muestra el "lado más íntimo" de la fiesta del 'Jarramplas' de Piornal en una exposición de fotografías que podrá verse durante este mes de abril en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

Se trata de la exposición 'Los 20 de enero', que a lo largo de 28 fotografías ofrece "desde dentro" esta Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra en la localidad cacereña de Piornal.

Esta exposición ha sido inaugurada este martes en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, en un acto al que han asistido el autor de la muestra, Jorge Armestar, así como la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades.

En este sentido, el autor de la exposición, Jorge Armestar, ha explicado que el objetivo de la muestra es mostrar "el lado más íntimo" del 'Jarramplas' que se oculta tras la máscara, "dejando a un lado la parte turística" o las imágenes que se pueden ver en televisión, por lo que el autor ha pretendido fotografiar "los matices y sentimientos que despierta" de esta festividad en los vecinos de Piornal.

En su intervención, el autor de la exposición ha señalado que fue por primera vez a Piornal para ver al 'Jarramplas' en el año 2010 "con el carnet de conducir recién sacado" y su madre rezando "por las curvas y la nieve de la carretera", lo que no le impidió ver "de cerca" esta festividad ya que tenía "muy claro" su objetivo.

Así, ha continuado Jorge Armestar, al llegar a Piornal se encontró a un grupo de jóvenes tirando los nabos al 'Jarrampas' y fue ahí cuando hizo la primera secuencia de imágenes de la exposición, que muestran "el éxtasis final" de esta fiesta.

Sin embargo, no fue hasta el año 2012 cuando al entregarle algunas imágenes del reportaje a una amiga para un blog cuando el fotógrafo peruano se dio cuenta de la "importancia" de las fotografías, puesto que las visitas del blog de su amiga "crecieron muchísimo".

"LO QUE NO SE VE" DEL 'JARRAMPLAS'

Por ello, Jorge Armestar ha señalado que en 2016 decidió volver al 'Jarramplas' de Piornal de nuevo para "fotografiar eso que no se ve", por lo que ha agradecido a Diana, miembro de una de las peñas, quién le "abrió las puertas" y le permitió hacer un reportaje "mucho más cercano".

Asimismo, el pasado mes de enero de este año el autor de la exposición volvió a Piornal con el objetivo de conocer a uno de los "primeros" 'Jarramplas', de quién pudo conocer "de primera mano" la historia de esta festividad, por lo que ha destacado que esta muestra es también un "homenaje a los hombres y mujeres que dan vida al Jarramplas".

Por otro lado, Jorge Armestar ha agradecido a la Asamblea de Extremadura y a las distintas autoridades presentes que esta exposición haya sido posible, así como a los vecinos de Piornal que han acudido a la inauguración con los trajes típicos y tocando sus instrumentos por hacerle sentir "más respaldado", así como a todos los habitantes de la localidad cacereña que son los "verdaderos protagonistas" de esta fiesta.

BLANCA MARTÍN DESTACA LA BELLEZA DE LAS IMÁGENTES

Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha destacado que se trata de una exposición "impresionante y muy bonita" de una fiesta que "estuvo a punto de desaparecer" y que ahora es Fiesta de Interés Turístico Nacional, tras lo que se ha mostrado "muy emocionada" por los "vínculos familiares" que le unen a Piornal y porque conoce "de cerca" esta festividad, aunque "siempre" la ha visto "desde un balcón y nunca desde dentro".

En esta misma línea, la presidenta de la Cámara regional ha mostrado su asombro por que las imágenes sean en blanco y negro "cuando en el 'Jarramplas' lo que predomina es el color", tras lo que ha señalado que el autor de las fotografías le ha explicado que su objetivo no es que se vieran los nabos ni los colores, sino "el sufrimiento del Jarramplas".

"MAGNÍFICO" TRABAJO

Además, Blanca Martín ha resaltado que Jorge Armestar es un "magnífico" fotógrafo "con un enfoque impresionante", por lo que le ha dado la enhorabuena por un "excelente trabajo", tras lo que le ha deseado "lo mejor" y una "larga trayectoria" como fotógrafo en Extremadura.

A su vez, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha sumado también a darle la enhorabuena al fotógrafo peruano por su "magnífico" trabajo, tras lo que ha destacado que en estas fotos parece que su autor "previamente" las hubiera "pensado y soñado" antes de hacerlas.

En este sentido, el presidente de la Junta ha señalado que supo de esta festividad "hace ya muchos años", pero cuando tuvo "curiosidad por ir" fue cuando escuchó "una tarde de verano en Olivenza" una canción del grupo Acetre sobre la alborada del 'Jarramplas', por lo que cuando tuvo la oportunidad fue a Piornal y descubrió que "para poder conocer bien el 'Jarramplas' hace falta ir por lo menos tres veces".

"La primera para ver porque la visión lo inunda todo, la segunda para escuchar porque el ruido de los nabos también lo inunda todo y las canciones, y la tercera para sentir y sólo cuando has visto, cuando has escuchado y cuando has sentido es cuando tienes la sensación de conocer lo que significa", ha reiterado Vara.

De esta manera, ha continuado Fernández Vara, en la tercera de las ocasiones que asistió a esta fiesta tuvo la oportunidad de "vivirlo más intensamente" porque el 'Jarramplas' de aquel año "era un buen amigo y me dejaron ver y tocar y es cuando ves y cuando tocas cuando realmente tienes la sensación de que algo diferente a todo está ocurriendo", ha proseguido.

En esta misma línea, el presidente del Ejecutivo regional ha insistido en que cuando se ven las imágenes en televisión "hay interpretaciones para todo el mundo", mientras que desde Piornal "se ve todo de otra manera por la emoción" que sienten los vecinos cada 19 y 20 de enero.

Finalmente, Fernández Vara ha destacado que Jorge Armestar ha retratado a las personas que "son los protagonistas de este día" y de esta festividad, tras lo que ha insistido en que el fotógrafo nació "con un hermoso don" que es que el de "poder retratar a los demás como son y como tu los ves", ha concluido.