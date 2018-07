IU pide la intervención "urgente" del Gobierno extremeño en Acorex

Actualizado 27/04/2015 14:00:19 CET

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU Extremadura, Pedro Escobar, ha pedido la intervención "directa y urgente" del Gobierno extremeño en Acorex para "garantizar la continuidad" del grupo y los puestos de trabajo y también para "cambiar" el modelo de gestión.

"De ninguna manera contemplamos la posibilidad o el riesgo de que Acorex acabe en concurso de acreedores, porque eso sería el desguace de la sociedad", ha indicado Escobar, a lo que añadido que dicha posibilidad supondría el "fin" y la "ruina".

En rueda de prensa, Pedro Escobar ha propuesto que la administración regional se acoja al artículo 181 de la Ley de Cooperativas y que llegue al menos al "segundo" nivel que recoge dicho artículo.

Así, y según ha explicado, en el mismo se recoge "la intervención temporal de la sociedad cooperativa por los funcionarios que se designen, sin cuya aprobación, los acuerdos adoptados y las decisiones tomadas por los órganos rectores de la sociedad cooperativa no tendrán validez y será nulos de pleno derecho".

En su intervención, Escobar también ha considerado que en el modelo de gestión en Acorex está la "raíz" de lo que ha ocurrido en los últimos años y que ahora aflora "con tintes de posible desastre",

"El interés general no solo justifica sino que obliga al gobierno de la comunidad a tomar esa decisión (la intervención), que es perfectamente legal, que está perfectamente justificada y que, en estos momentos, lamentamos la coincidencia, la proximidad de la cita electoral, pero hay que actuar cuando es necesario", ha apuntado.

"MITO" Y "REALIDAD" SOBRE ACOREX

También ha resaltado Escobar que existe un "mito" y una "realidad" sobre Acorex, el "mito" es la "cooperativa modelo", ha dicho, mientras que la "realidad" es que, en su opinión, ha funcionado como una "estructura empresarial sobre una base social cooperativa".

"En realidad hay una élite administrativa, gerencial y directiva de en torno a unas veinte personas con unos niveles de salarios y digamos de prestaciones económicas de altísimo nivel, comparable al de otro tipo de sociedades que desde luego no tienen nada que ver con las cooperativas", ha indicado.

Asimismo, Escobar ha resaltado que dicha "minoría de élite gerencial" tiene, "de manera más que evidente y conocida en los círculos cercanos a Acorex, la colocación de su círculo afectivo y familiar".

HA "FRACASADO" EL MODELO DE GESTIÓN

En esta línea, Pedro Escobar ha considerado que "ha fracasado" el modelo de gestión en Acorex y ha expuesto que, desde 2002 a 2012, la presidencia de la cooperativa estaba residenciada en Miajadas (Cáceres), la vicepresidencia en Santa Amalia (Badajoz), el director general en Miajadas y el secretario en Granja de Torrehermosa (Badajoz).

"Coincide exactamente con la distribución geográfica de las cooperativas que en este momento se quieren salir, se quieren entrar, quieren poner unas condiciones específicas etcétera, etcétera", ha remarcado el coordinador regional de IU.

También ha apuntado Escobar que Acorex, cuando IU llegó al Parlamento de Extremadura en 2011, "ya estaba en quiebra", a lo que ha añadido que se presentaron "unas cuestas falseadas", en las que "no se reflejaron como pérdidas los no cobrados de Acorex" y "todavía declararon beneficios, cuando ya necesitaban en torno a 20 millones de euros".

Asimismo, desde 2002 a 2012, se han hecho, en opinión de Escobar "inversiones mal planificadas y mal ejecutadas", además de "con criterios políticos más que criterios económicos o comerciales".

De esta forma ha expuesto que se concentraron "todas las inversiones del sector del tomate en Miajadas-Santa Amalia, a 17 kilómetros una de otra, y no hay ninguna instalación de tomate en las Vegas Bajas, en el entorno de Montijo".

Por su parte, y en relación al sector del porcino, se llevaron a cabo importantes inversiones en Granja de Torrehermosa, emplazamiento del que de forma irónica Escobar ha destacado "que está rodeado de inmensas dehesas".

Asimismo, Pedro Escobar ha lamentado que las "enormes inversiones" realizadas estaban "mal financiadas", ya que se hicieron con "créditos a corto plazo".

HACEN FALTA "EN TORNO A 10 Ó 12 MILLONES"

Escobar ha calculado que hacen falta "en torno a 10 ó 12 millones" para "mantener a flote" Acorex, toda vez que los otros 10 millones ya prestados no se destinaron para pagar a los agricultores sino las deudas bancarias adquiridas, ha dicho.

De esta forma, también ha destacado que IU Extremadura está "completamente desacuerdo" con el criterio del Gobierno de Extremadura y consistente según ha destacado Esciabr, en que "solo es viable la cooperativa si están las tres grandes", algo de lo que ha dicho que "no es cierto".

CAPILLA ES EL "DESHOLLINADOR DEL PSOE"

Por otro lado, y sobre críticas hacia el papel de IU en Acorex por parte del secretario general de UGT Extremadura, Francisco Capilla, Escobar ha tachado a Capilla como el "deshollinador del PSOE".

"Yo sé que los dirigentes de algunos sindicatos son el brazo armado del PSOE, lo que no pensaba es que el señor Capilla sea el deshollinador del PSOE y que le haga los trabajos más sucios como es acusar, calumniar y atacar directamente a Izquierda Unida", ha indicado.

De esta forma, Pedro Escobar ha apuntado que Capilla "quizá sepa" de sindicalismo, pero de cooperativismo, ha añadido, "ha demostrado que no tiene ni idea, porque no se van a salvar los trabajadores de Acorex, de las factorías de Acorex, si no se salva el grupo cooperativo".

"La actitud prudente de Izquierda Unida tiene un límite, y es la autodefensa", ha añadido.

Por otra parte, y preguntado por la opinión de quienes opinan que sería perjudicial la intervención en Acorex, Pedro Escobar ha emplazado a que digan "qué alternativa tienen ellos".

"Nosotros a lo mejor nos equivocamos, pero decimos lo que hay que hacer, ofrecemos una alternativa, la alternativa es lo que no se ha hecho hasta ahora, porque si por nosotros fuera esta decisión se habría tomado hace mucho tiempo", ha aseverado.

En esta línea, Escobar ha avanzado que si IU tiene "acceso a la gobernanza o a condicionar la gobernanza" en la próxima legislatura pondrá la intervención en Acorex "por lo menos en el segundo nivel que contempla el artículo 181 de la Ley de Cooperativas", aunque ha dicho que si se le ofrece "otra alternativa" y en el diálogo se le convence de que es "mejor", "ningún problema.

También ha recalcado Escobar que IU sigue sin tener "ni un solo" presidente de cooperativa que pertenezca a la formación o que "tenga afinidad" con la misma, sino que "todos pertenecen al PSOE o al PP", aunque no obstante ha conocido como "cierto" que la formación "ha presionado" para que se creara una Dirección General de Cooperativas que "pusiera orden en la que se veía venir", aunque su puesta en marcha quizá haya sido "tarde".