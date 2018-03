La Junta garantiza que "va a seguir prestando" el servicio de transporte en autobús si LEDA deja de hacerlo

Publicado 21/03/2018 12:06:55 CET

MÉRIDA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Transportes, José González, ha garantizado este miércoles que la Junta de Extremadura "va a seguir prestando" el servicio de transporte en autobús "en el caso de que LEDA deje de hacerlo", aunque "todavía" no se ha contactado con ninguna empresa puesto que "no se ha asegurado por parte de LEDA que lo vaya a dejar".

De esta manera lo ha manifestado el director general de Transportes, José González, a preguntas de los medios periodistas este miércoles antes de su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte que se ha celebrado en la Asamblea.

En su intervención, el director general de Transportes ha insistido en que "no debe haber ningún día en el que se deje de prestar el servicio", por lo que, aunque "no se ha contactado con nadie" puesto que "no es momento adecuado para hacer actuaciones que luego haya que retirar", ha asegurado que "sí están hechas las previsiones correspondientes".

Asimismo, José González ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos que utilizan este servicio puesto que "no se van a quedar sin transporte" ya que, ha asegurado, la Junta "va a seguir prestando" dicho servicio.

También ha realizado un llamamiento a los trabajadores de la empresa LEDA, que "pueden estar tranquilos" porque "en cualquier caso si tuviera que prestarlo alguna otra empresa se subrogaría" a dichos trabajadores, puesto que el Ejecutivo regional no va a consentir "en ningún caso que se queden en la calle".

José González se ha pronunciado de esta forma ante el conflicto abierto entre la empresa de transporte LEDA y la Junta de Extremadura debido a la advertencia de la empresa de que dejará de prestar el servicio si el Ejecutivo regional no le abona una deuda que presuntamente mantiene.

En ese sentido, el director general de Transportes ha asegurado que se ha reunido con el comité de empresa de LEDA y con sus trabajadores "en múltiples ocasiones" para abordar diferentes cuestiones y las relaciones "siempre han sido buenas", por lo que "si hay que volver a reunirse", ha asegurado que no tendría "ningún inconveniente" en hacerlo "las veces que hagan falta".

LA JUNTA "NO DEBE "NINGUNA CANTIDAD"

"Nadie dice que leda se vaya, son ellos los que dicen que se van, nadie les está echando, por lo que si hay que reunirse, evidentemente todas las veces que hagan falta", ha sostenido, tras lo que ha reiterado que la Junta de Extremadura "no" debe "absolutamente ninguna cantidad" de dinero a la empresa de transporte en autobús LEDA.

En este sentido, el director general de Transportes ha insistido en que la Junta "no adeuda absolutamente ninguna cantidad" a la empresa de transportes Leda, "según las cuentas de la Administración autonómica", tras lo que ha señalado que si la empresa considera que es así "cada uno alegará lo que considere oportuno con las documentaciones correspondientes".

"LEDA considera que la Junta de Extremadura le adeuda unas determinadas cantidades, la Junta niega que deba determinadas cantidades y ello ha conllevado a que ellos hayan anunciado que van a dejar de prestar los servicios autonómicos de transporte a partir del día 2 de abril", ha explicado José González, tras lo que ha señalado que es "una cosa que pueden hacer" ya que "nadie dice que no lo puedan hacer".

Por otro lado, el director general de Transportes ha destacado que la "última" cantidad que se le pagó a la empresa de transportes Leda fue de "100.000 euros correspondientes al último trimestre de las tarjetas SATE (Servicio de Transporte Subvencionado)" el pasado día 2 de marzo, tras lo que ha insistido en que "ahora mismo ni en concepto de Obligación de Servicio Público ni en concepto de SATE se debe cantidad alguna a Leda".

"Ahora deben ser ellos los que, supongo yo, tendrán la documentación correspondiente para acreditar esa deuda, que yo no sé de dónde sale", ha concluido González.

EL PP PIDE EXPLICACIONES

Por su parte, el portavoz de Economía e Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, Víctor del Moral, en declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado que desde el Partido Popular no entienden cómo la Junta de Extremadura afirma que "no debe ni un euro" a la empresa LEDA "cuando hay documentos que lo demuestran", tras lo que ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que atender a las demandas justas" de esta empresa.

Por ello, el PP ha solicitado "hace un mes" la comparecencia del director general de Transportes, José González, en esta comisión, en la que el PP va a "demostrar con papeles y con el propio expediente administrativo que tiene la Junta de Extremadura como a LEDA se le debe muchísimo dinero".

"Se trata de otra tomadura del señor Fernández Vara, el que iba a salvar las empresas, lo que está haciendo es hundirlas más y más y probablemente el pecado original de LEDA es que es una empresa extremeña", tras lo que ha criticado que "si no fuera una empresa extremeña", según el, los diputados y consejeros del gobierno socialista "se pondrían a defender a capa y espada a empresas que vienen de fuera de la región a prestar servicios de transporte".

En este sentido, el diputado del PP ha sostenido que desconoce "cuánto es exactamente" el dinero que, según él, la Junta debe a la empresa LEDA, tras lo que ha explicado que la empresa "ha reclamado más de un 1.100.000 euros en un escrito que registró el viernes en la Dirección General de Transportes".

Asimismo, ha recordado que la propia Junta de Extremadura valoró "cuánto era el año de prestación de servicio en 309.000 euros al año", tras lo que ha destacado que a LEDA se le deben, bajo su opinión, "casi dos años" porque se les "han pagado 6 meses de los 27 que van desde el 1 de enero de 2016 hasta hoy".

"En esta comisión vamos a sacar los papeles que son de la propia Junta de Extremadura, que demuestran que la junta debe mas de 21 meses de prestación de servicio en el ámbito de servicio a la empresa LEDA", ha reiterado Víctor Gerardo del Moral.

En esta misma línea, desde el PP han defendido que lo que "no es cierto" es que "no se deba ni un euro a la empresa LEDA" por parte de la Junta, que "la está poniendo en riesgo", ya que la propia empresa ha dicho que "no puede sostener más esta situación, que no puede pagar a los trabajadores y que no puede pagar el gasoil2, tras lo que ha recordado que LEDA presta sus servicios en "91 localidades extremeñas" y utilizan el servicio "más de 600.000 habitantes".

"Incluso les han dicho en conversaciones privadas el director general que él no puede pagarle funcionarialmente porque tiene problemas administrativos, pero que acudiría con ellos a los juzgados gustoso para decirle al juez páguele o ordéneme que yo le pague a esta empresa", ha criticado el diputado 'popular', que ha considerado que la Junta de Extremadura "no es clara" en este asunto.