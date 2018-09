Monago reclama a la Junta "esfuerzo" y "certezas" para que el proyecto de matadero de ibérico se implante en la región

Publicado 21/09/2018 14:10:05 CET

ZAFRA (BADAJOZ), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha reclamado a la Junta "esfuerzo" y "certezas" para conseguir que el proyecto de matadero de ibérico se implante en el sur de la provincia de Badajoz, y ha lamentado que su partido, según ha dicho, "no" sepa "nada" sobre el estado de dicha iniciativa industrial.

"No sabemos nada. Sabemos que se quería invertir por parte de un grupo empresario 14 millones de euros, que generaría 200 puestos de trabajo y sobre todo aportaría valor añadido, porque los cerdos que se crían en Extremadura se procesarían en la comunidad autónoma", ha dicho el 'popular', quien ha incidido en que en el PP "no" saben absolutamente nada" sobre dicho proyecto, "como tantas cosas que están pasando en Extremadura", ha añadido.

Al respecto, ha criticado también que el PP "no" sabe "nada" de otros proyectos empresariales como el de la azucarera de Mérida; y ha recordado que mientras tanto lo que "sí" se conoce es que "algunas actividades que iban a venir a Extremadura como el proyecto de casino en la Siberia ya no viene aquí... se van para Andalucía".

De igual modo, en rueda de prensa este viernes en Zafra, Monago ha rechazado la postura del Ejecutivo regional sobre el ERE de 'Galvacolor' del Grupo Gallardo, toda vez que se va a "despedir al 90 por ciento de la plantilla sin que intervenga la Junta".

"Es curioso esto, porque cuando yo era presidente se me pedía por parte del sindicato que interviniera y ahora el señor Vara ni está ni se le espera", ha ironizado Monago, quien ha subrayado que la Administración extremeña debería "trabajar" para arreglar los "problemas" de la comunidad, ha subrayado.

Así, ha indicado que el presidente de la Junta "bastante tiene con rezar en San Pedro del Vaticano por los extremeños", y ha añadido que aunque "está bien rezar" también debería ponerse la administración regional a "trabajar", porque "no se está trabajando", ha dicho.

HOSPITAL

Por otra parte, José Antonio Monago ha criticado que esta legislatura "se aleja de las promesas ante notario, de la recuperación de los derechos" parte del Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara, "para entrar de lleno en lo que son los recortes sin disimulo en materia sanitaria"; y ha advertido de que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, lo que hace es "prometer pero no solucionar" los "problemas" en dicha temática.

Al respecto, ha recordado como últimos acontecimientos por parte de la Junta que "no va a haber hospital en Don Benito/Villanueva", ya que "no puede haberlo porque no hay libre disposición de los terrenos"; así como que en Cáceres "la promesa era un hospital y se va a hacer medio hospital y no están garantizados a día de hoy los accesos"; y que "la promesa de la Facultad de Medicina va a quedar en esta legislatura en la presentación de una maqueta".

Asimismo, en concreto sobre el Hospital de Zafra, ha dicho que "como en todas las áreas de salud" también es "objeto de recorte" por parte de la Junta en servicios quirúrgicos y médicos que "están siendo compartidos con el área de Zafra-Llerena".

Además, ha dicho que el PP tiene "conocimiento" de que en dicho hospital "se han suspendido consultas e intervenciones quirúrgicas por falta de facultativos", así como que "se han tenido que cerrar camas hospitalarias" y que "usuarios han tenido que desplazarse a otras zonas por la falta de especialistas", y que hay "especialistas que están trabajando a media jornada".

Esta situación, según ha añadido, evidencia que los contratos a especialistas "que se están haciendo con carácter parcial, por días" provocan que "muchos médicos abandonen, no les interesen prestar sus servicios sanitarios en la comunidad".