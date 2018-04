La nieve no afecta de momento a los cerezos aunque retrasa la floración en el Valle del Jerte

Actualizado 10/04/2018 19:44:55 CET

PLASENCIA (CÁCERES), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las nieves que han caído en las últimas horas en el norte de Extremadura no afectan de momento a los cerezos aunque retrasa la floración en el Valle del Jerte.

Así lo ha asegurado a Europa Press el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, Emilio Sánchez que ha dicho que "ahora de momento a la calidad no afecta".

De este modo, ha explicado que afectaría la lluvia cuando "la cereza está engordando, cuando está cogiendo color", ya que entonces "dañaría" a este producto. Por ello, la esperanza ahora es que, "cuando llegue a los lineales", las cerezas tendrán la calidad que siempre tiene la cereza del Jerte.

El problema, ha dicho, puede venir por la producción, ya que con las bajas temperaturas y la humedad "los insectos" que tienen que polinizar las flores "apenas vuelan", por lo que se espera que el efecto "sólo sea puntual en algunas zonas" y que en el resto de zonas "tenga un buen cuajo" y se tenga una "buena campaña".

Asimismo, Sánchez ha recalcado que el principal problema del tiempo de las últimas semanas es "el retraso" que está teniendo la floración por las bajas temperaturas y los fríos, ya que "no es lo mismo estar el primero en los lineales a estar los últimos" a la hora de obtener unos precios mejores para las cerezas.

Emilio Sánchez ha destacado que "ya hay superproducción de todo", incluido de cerezas, por lo que "muchas veces hay que mirar a Zaragoza como hace el tiempo, igual que ellos hacen aquí".

No obstante, no quiere ser "egoísta" y por ello desea que todos tengan "campañitas normales" y que puedan "funcionar todos", aunque entre risas bromeaba diciendo "que los vecinos tengan su campañita y se acuerde Dios un poco de ellos y no tanto de nosotros", ante el frío y la lluvia.

Sobre la floración plena de los cerezos del Valle del Jerte, Emilio Sánchez ha reconocido que no sabe por qué se esperaba que hubiera sido "el pasado fin de semana" pero el tiempo ha dado "un desengaño", por lo que habrá que esperar a la semana que viene, que "empezarán a subir las temperaturas, si dejan de entrar las borrascas éstas, deseadas en invierno, y no entra el anticiclón".