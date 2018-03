PP, Podemos y Cs piden en bloque a la Junta de Extremadura un servicio de autobús escolar "digno" en la región

Actualizado 22/03/2018 13:04:38 CET

MÉRIDA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado --con la votación en bloque a favor de PP, Podemos y Ciudadanos-- una propuesta de impulso formulada por los 'populares', y en la que se insta a la Junta a dar solución "inmediata" y "definitiva" a las "continuas incidencias" que se vienen registrando en el servicio de transporte escolar en Las Hurdes-Trasierra.

Dichas incidencias, según ha dicho la diputada del PP Pilar Pérez, se han visto "agravadas" en los últimos días por la "presencia de goteras", que se suman --ha apuntado-- a una "larga lista de desperfectos y de problemas" que se llevan produciendo --añade-- durante los "dos" últimos cursos.

La propuesta, con la que se reclama "un autobús digno" para todos los escolares extremeños, ha sido aprobada con los votos a favor de la oposición en bloque (PP, Podemos y Ciudadanos), y con el rechazo del PSOE.

En la iniciativa, además, se insta a la Junta a cumplir las funciones "asignadas" a la Consejería de Educación, competente en transporte escolar, para que este servicio se preste "en condiciones de seguridad, calidad y dignidad".

De igual modo, se insta al Ejecutivo autonómico a establecer mecanismos que "garanticen la inmediatez" a la hora de "solventar" los "problemas" que puedan surgir en las rutas de transporte escolar en las que se desplazan los alumnos extremeños, "garantizando en mayor medida su seguridad" en toda Extremadura, teniendo en cuenta que la situación en la zona de Las Hurdes se da de forma "prácticamente calcada" en Miajadas, ha dicho.

Además, como una enmienda de adición formulada por Ciudadanos y aceptada por el PP, en la iniciativa finalmente votada se solicita también a la Administración regional que se sustituyan "temporalmente" los vehículos objeto de "deficiencias" con el fin de "garantizar" un transporte escolar "plenamente suficiente y digno", tanto en lo referido a condiciones técnicas como de seguridad.

ARGUMENTACIÓN

La 'popular' Pilar Pérez ha advertido de que desde el inicio de esta legislatura el transporte escolar "ha tenido numerosos problemas" en Extremadura, como "caos" al inicio del curso o el pago "a curso escolar cumplido" a los taxistas escolares, ha indicado.

En este sentido, ha criticado también que desde octubre de 2016 la Junta "ha mantenido en condiciones indignas e intolerables" las rutas de transporte escolar en Las Hurdes, y ha citado que como consecuencia de ello los niños "han tenido que viajar en autobuses con lunas rutas, puertas que no abrían o no cerraban, maleteros que tampoco abrían o cerraban, con indicadores de averías en los autobuses encendidos y en ocasiones esos indicadores tapados con cinta aislante".

También, ha advertido de que los menores se han visto obligados a "tener que viajar con los paraguas abiertos" por "goteras", algo que es "indigno" y que evidencia, junto a lo anterior, una situación "intolerable" en una región como la extremeña "eminentemente rural", y en la que la Junta "tiene que prestar ese servicio en condiciones de calidad, dignidad y seguridad".

Así, ha considerado que "no se han cumplido las mínimas condiciones de seguridad" en autobuses en los que han estado viajando del orden de 200 alumnos "a diario"; al tiempo que "no" se entiende que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya defendido un tren digno para Extremadura y "permita" que los estudiantes viajen "en condiciones indignas" en autobuses escolares.

"No han sido un capricho las concentraciones ni impedir que los alumnos montasen en los autobuses" por parte de padres, ha sentenciado Pérez, quien ha añadido que "durante dos años la Junta no ha atendido sus justas peticiones y han tenido que recurrir a la presión mediática y política para que la Junta" cumpla con la "seguridad" de los alumnos.

ENMIENDA DE CIUDADANOS

A su vez, Ciudadanos ha formulado una enmienda de adición a la propuesta del PP, y mediante la cual la portavoz parlamentaria de la primera formación, María Victoria Domínguez, ha defendido un transporte escolar "digno" en Extremadura, algo que supone "una promesa" electoral por parte del PSOE, ha subrayado.

Ha criticado también que la Junta "no" haya tomado "cartas" en el asunto hasta que "las redes sociales" han difundido "una imagen tercermundista de Extremadura" por los autobuses escolares en Las Hurdes, y después de que se hayan registrado más de 50 incidencias desde 2016 --ha apuntado-- en la ruta hasta Caminomorisco.

En esta línea, Domínguez ha apuntado que la Consejería de Educación "no ha ejercido adecuadamente las acciones de inspección que le correspondían" en este asunto "hasta que ha sido récord de visualizaciones un vídeo en las redes sociales" en el que se veían --ha recordado-- goteras en un autobús escolar en Las Hurdes.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha dicho que su grupo apoya la iniciativa del PP por la situación "desastrosa" que están "sufriendo" los alumnos en los autobuses escolares en Las Hurdes.

Al mismo tiempo, ha criticado que los concursos en este tipo de servicios de transporte y otros "no casualmente" sean ganadas por "grandes" empresas que luego "no cumplen" las condiciones de seguridad de transporte escolar, por ejemplo, ha dicho, y que llevan a situaciones "esperpéticas" no propias, ha añadido, de un servicio público.

En este sentido, ha recordado también la situación de comedores escolares, en la que "se está perjudicando a las pequeñas empresas familiares" en favor, ha señalado, de grandes empresas que se llevan finalmente los concursos autonómicos en la materia, y ha apostado por la articulación de "lotes más pequeños" en este tipo de adjudicaciones.

Finalmente, la diputada del PSOE Laura Garlito ha recordado que el PP articuló "el mayor recorte" en el transporte escolar extremeño durante su gobierno en la región en la pasada legislatura, y ha subrayado que el actual Ejecutivo extremeño "garantiza" la seguridad de dicho tipo de servicio.

En la misma línea, ha destacado que la Junta ha actuado "con eficiencia" ante "incidencias que han tenido que ver con la calidad del servicio pero nunca con la seguridad de los usuarios"; y ha defendido que dicha administración "ha tomado medidas desde el primer momento" tanto en Las Hurdes como en Miajadas.

Al mismo tiempo, Garlito ha afirmado que "a día de hoy el transporte escolar transcurre con toda normalidad", y ha entendido que la iniciativa del PP de este jueves en la Asamblea "llega tarde" porque la Consejería de Educación "ya ha resuelto" la situación criticada en autobuses escolares en la región "con eficacia".