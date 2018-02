El PSOE pide "respeto" a los procedimientos administrativos que están "en marcha" sobre el proyecto de mina en Cáceres

Publicado 05/02/2018 12:44:07 CET

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha pedido este lunes "respeto" a los procedimientos administrativos que ya están "en marcha" sobre el proyecto de explotación de una mina de litio en Cáceres, y que "con el tiempo, dirá si medioambientalmente es positivo o es negativo".

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, y en la que, a preguntas de los periodistas sobre la concentración del pasado sábado en la Plaza Mayor de Cáceres contra este proyecto de explotación de una mina de litio, ha mostrado su respeto a "cualquier tipo de manifestación" en el marco de la libertad de expresión, pero ha instado a "tener respeto a los procedimientos administrativos".

Y es que, según ha explicado, cuando una empresa presenta un proyecto ante la administración, ésta "tiene un tiempo prudencial para contestar a esa empresa, favorable o desfavorablemente", por lo que ha instado a "respetar ese proceso administrativo".

Así, ha destacado que el PSOE extremeño, "independientemente de las manifestaciones que haya a favor o en contra de la mina", defiende "el respeto a los procedimientos administrativos", que actualmente está en marcha, y que "con el tiempo, dirá si medioambientalmente es positivo o es negativo".

"Si no respetamos los procedimientos administrativos, algunos están invitando a que por parte de la administración se prevarique", lo que a juicio del portavoz socialista, supone "una grave responsabilidad por parte de algunos dirigentes".

SUBIDA DE PENSIONES

Por otra parte, González ha tachado de "indecente" que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "haya dicho que los pensionistas no han perdido poder adquisitivo en los últimos años", algo que "es falso", por lo que ha lamentado que el Gobierno central se "está cebando especialmente con los pensionistas, y entre ellos con los extremeños, que son los que tienen una pensión media más baja de toda España".

Así, ha criticado que el PP "hace que los pensionistas sean cada vez más pobres", ante lo que ha alertado de la situación que viven "miles de pensionistas" en Extremadura, que "después de haber trabajando duramente a lo largo de su vida, están siendo castigados por el PP a la pobreza".

Ante esta situación, el PSOE de Extremadura ha reclamado que las pensiones "se vuelvan a revalorizar en consonancia con el IPC", así como una subida salarial a los trabajadores que "permita el aumento de las cotizaciones sociales", por lo que ha urgido a la convocatoria del Pacto de Toledo para que "se revise el sistema de pensiones".

González ha pedido además al Gobierno central que "tenga humanidad" con los pensionistas

DEBATE SOBRE FINANCIACIÓN

Así, y respecto al debate monográfico sobre financiación autonómica celebrado la pasada semana en la Asamblea de Extremadura, y ante el que ha destacado que el PSOE está "relativamente satisfecho" con su desarrollo, ya que tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos "gracias al diálogo, consensuaran una postura, que será la que se defienda en Madrid".

Así, en este debate "el interés general primó sobre el particular, salvo para el PP de Extremadura, que se ha quedado nuevamente solo", ha señalado González, quien ha lamentado que "últimamente el PP está muy nervioso", ya que "después de 25 años, el PP está perdiendo la hegemonía que tuvo en el centro derecha, a favor de Ciudadanos".

Esto provoca que el PP "esté muy nervioso", ya que "antiguos militantes del PP se están fugando a Ciudadanos, y frente a esta situación, la "estrategia del PP en Extremadura es la soledad", ya que ha tenido "soledad en los presupuestos, soledad en la financiación autonómica", mientras que el PSOE "está dispuesto al diálogo con los grupos políticos".

Y es que, según ha defendido González, mejorar la financiación autonómica "es clave para mejorar los servicios que se le ofrecen a los extremeños", por lo que

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Finalmente, y a preguntas de los periodistas sobre la defensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la prisión permanente revisable, el portavoz socialista ha considerado que el jefe del Ejecutivo nacional "debería ser cauto", porque "hay actualmente un recurso ante el Tribunal Constitucional" respecto a este asunto.

En cualquier caso, González ha aseverado que el PSOE extremeño está "a favor de la seguridad", ya que "a mayor seguridad, la tasa de criminalidad bajará", tras lo que ha lamentado ante esta situación que "no se habla" que desde que Rajoy llegó al Gobierno "en este país se han perdido 12.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Así, ha lamentado además que "no se habla" de que a las mujeres "las están matando", y el año pasado se firmó un Pacto de Estado contra la violencia, para el que "el Gobierno todavía no ha puesto ni un solo euro", por lo que ha considerado que "hay medidas que son más prioritarias y que el Gobierno no las está poniendo en marcha", y sin embargo "se escuda en la prisión permanente revisable".

Respecto a las críticas de los alcaldes de Cáceres por el cierre de ventanillas de Liberbank en sus municipios, González ha mostrado su apoyo a los primeros ediles contra ese cierre, pero ha asegurado desconocer "hasta qué punto la administración autonómica tiene competencias para poder impedir el cierre de esas oficinas", ha concluido.