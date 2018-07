PSOE, PP y Podemos instan a la Junta a renunciar al Proyecto de Interés Regional para la mina de litio en Cáceres

Publicado 05/07/2018 12:58:34 CET

MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves una iniciativa del PP en la que se insta al Gobierno autonómico a comprometerse "expresamente" ante los cacereños y ante "toda Extremadura" a renunciar a la figura del Proyecto de Interés Regional (PIR) para la mina de litio de Valdeflores en la ciudad de Cáceres.

Al mismo tiempo, la iniciativa --aprobada con el voto favorable del PP, del PSOE y de Podemos, así como con la abstención de Ciudadanos-- insta al Ejecutivo regional a apoyar la decisión del pleno del Ayuntamiento de Cáceres de desestimar la modificación del Plan General Municipal (PGM) que pretendía el cambio de uso del suelo donde se encuentra localizado el proyecto de mina de litio.

En defensa de la iniciativa de su grupo, el diputado del PP José Antonio Echávarri ha considerado que la Junta "sólo ha respetado los derechos de la empresa" y "no ha cumplido las leyes" ante este proyecto; al tiempo que ha subrayado que el PGM de Cáceres "hace inviable la explotación de la mina", "prohíbe la explotación", y "no permite ninguna instalación minera a menos de dos kilómetros del casco urbano".

En este sentido, ha criticado que la Administración regional haya según ha indicado "acelerado los trámites de la mina" y haya ofrecido "todas las facilidades del mundo a la empresa, pero olvidándose de los derechos de los ciudadanos, de los vecinos de Cáceres".

Al mismo tiempo, ha subrayado que "la mina es un despropósito total, que en caso de salir adelante atentaría gravemente contra el medio ambiente y la salud de los cacereños"; y ha recordado que tal proyecto se situaría "a tiro de piedra" de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Cáceres, y ha preguntado si la Junta tiene "algunos intereses ocultos" en la iniciativa en cuestión.

"Este proyecto no es precisamente un proyecto de desarrollo sostenible", ha afirmado Echávarri, quien ha añadido el consejero de Economía de la Junta, José Luis Navarro, "se ha posicionado en primer lugar al lado de la empresa" y "claramente defiende los intereses de la empresa" pero "no ha escuchado el clamor de la plataforma" Salvemos la Montaña de Cáceres en contra de dicha instalación.

"No ha respetado la opinión de Cáceres", ha espetado en alusión al consejero el 'popular', quien ha señalado que "aquí no cabe esgrimir razones medioambientales" sino aplicar la "ley, que hoy por hoy dice que mientras no se cambien las normas urbanísticas, a lo que el ayuntamiento se niega, el proyecto no puede seguir adelante".

De este modo, ha incidido en que los técnicos han argumentado que el de la mina de litio "es un proyecto inviable" en una ciudad de Cáceres en la que "hace falta que se garantice un recurso de agua ajustado a sus necesidades" que, según ha dicho, no se cumpliría si se "secan los acuíferos" como consecuencia de la explotación de la mina, ha dicho.

En esta línea, ha dicho que su partido espera que "no salga adelante" el proyecto de litio en Cáceres, después de que PP, PSOE y Podemos hayan votado "no a la mina" en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres. "No se ha admitido la modificación (del PGU) y este asunto debería estar cerrado", ha señalado el 'popular'.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Por su parte,, el diputado del PSOE Miguel Ángel Morales ha criticado el "intento de lección" del PP "sobre un ecologismo radical" cuando durante la pasada legislatura dicho partido --cuando gobernaba en la región-- "no" se caracterizó por tal cuestión.

Al mismo tiempo, ha incidido sobre el proyecto de mina de litio en Cáceres que "está resuelto el problema", toda vez que tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como el consejero de Economía, José Luis Navarro, han venido defendiendo en diferentes declaraciones que está "descartado" el PIR para dicho proyecto minero en Cáceres, lo que demuestra "coherencia" en esta cuestión por parte del PSOE.

Ha defendido al respecto que "una cosa la decisión política y otra la decisión administrativa de un procedimiento administrativo", y ha considerado que con este proyecto el PP "quiere ganar votos que se le van a Ciudadanos", al tiempo que ha pedido "la coherencia" que deben tener "los políticos".

"Para nada se va a tramitar un PIR y eso debe estar en manos y en la voz de los cacereños y cacereñas representados en el ayuntamiento", ha recalcado Morales, quien ha reiterado que "en política la coherencia es muy importante y aquí en este caso el único partido político en Extremadura que ha hablado o ha insinuado un PIR para la montaña ha sido el PP", ha espetado el socialista.

"El 9 de enero en una reunión de la alcaldesa (de Cáceres) con el consejero de Economía, con testigos... propuso al consejero la posibilidad de tramitar este expediente a través de un PIR y el consejero dijo que imposible, que hay una tramitación ordinaria que es la tramitación en el ayuntamiento", ha señalado al respecto.

En este sentido, ha indicado que "la alcaldesa pasó de abrazar físicamente a la mina y a la potencialidad de la mina a hacerse fotos con cabritas en la montaña", cuando por el contrario "el presidente de la Junta dijo en enero que jamás se tramitaría ese procedimiento por un PIR y que era el ayuntamiento el que tenía que resolver ese problema", ha espetado.

PODEMOS

Por su parte, el diputado de Podemos Eugenio Romero ha destacado la "enorme movilización social" que ha hecho que "por ahora" la "aberración" del proyecto de mina de litio "no" salga adelante, aunque ha reconocido que el grupo empresarial promotor de la iniciativa "aún no ha arrojado la toalla".

Al mismo tiempo, tras indicar que para su formación "serán bienvenidas aquellas inversiones en las que Extremadura gane", ha ahondado en que ésta de la mina de Valdeflores "no es un ejemplo de ello", motivo por el cual ha insistido en que su grupo mantiene una "oposición" a la "aberración" que supone a su juicio tal iniciativa empresarial.

En este sentido, ha alertado sobre los "perjuicios" del proyecto en cuestión y los "puestos de trabajo que destruiría"; así como sobre que la empresa en cuestión "ha desbrozado" la zona en la que se ubicaría el proyecto "sin permiso".

También, ante las "acciones oscuras" que según ha dicho se encierran en el proyecto, ha defendido que "el dinero público está en peligro" con este asunto y que "hay que proteger" el entorno de Valdeflores "de posibles vaivenes" en "decisiones políticas"; al tiempo que ha apostado por que la Junta renuncie a la figura del Proyecto de Interés Regional para dicho proyecto.

CIUDADANOS

A su vez, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha indicado que el expediente de la mina de litio "se encuentra en tramitación administrativa" y, por tanto, "hay que esperar a que concluyan los trámites administrativos" para que se respeten con ello los "derechos" de la empresa y de los ciudadanos en este proyecto.

Ha pedido así a la Administración regional "celeridad" en los trámites administrativos y en el informe de impacto ambiental del proyecto minero de litio en Cáceres; y ha confiado en que la Junta resolverá el expediente "con las garantías legales" para que el consistorio, la empresa y los ciudadanos en general puedan realizar las "aportaciones pertinentes" al proyecto.

"Si el expediente cumple ustedes (la Junta) lo tendrán que decir, y si no cumple lo tendrán que decir igualmente", ha espetado Domínguez, quien ha añadido que tras ese paso se podrá alegar a la decisión en cuestión. "Es verdad que la ciudad de Cáceres necesita desbloquear esta cuestión cuanto antes", ha concluido.

Tras apuntar también que los informes técnicos elaborados son "bastante laxos y poco concretos sobre si se puede o no" sacar adelante el proyecto en cuestión, ha incidido en que la Comisión Regional de Urbanismo de la Junta debería dar el "visto bueno" a la modificación del Plan General Municipal de Cáceres si el consistorio accediese a cambiarlo.