Santi Senso plasma en un libro una recopilación de veinte años de sus 'Actos íntimos'

Actualizado 21/04/2018 19:19:12 CET

CÁCERES, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor, director y dramaturgo cacereño Santi Senso ha plasmado en un libro sus veinte años sobre las tablas de teatros, casas particulares, barcos, cuevas o cualquier otro escenario de sus conocidos 'Actos íntimos', piezas creadas e "imposibles de clasificar".

Senso ha sido el encargado de iniciar la segunda ronda de presentaciones de la Feria del Libro de Cáceres y ha contado con la compañía de Félix Esteban González, quien ha sido el encargado de presentar su obra a todos los que han asistido a la carpa central ubicada en el Paseo de Cánovas.

"No es un libro propio ya que es nuestro libro, el de todos los que han formado parte de él desde el inconsciente ya que, además, no me considero una persona autosuficiente para ello", ha explicado el autor.

Cuando Santi Senso recibió la llamada de la editorial Punto de Vista para llevar a las páginas sus interpretaciones sobres las tablas, el cacereño aceptó sin pensárselo dos veces. "Era el deseo de todas esas personas que forman parte de todo esto y así sería un legado para todos ellos", ha comentado.

Se trata de un libro no teatral "con un lenguaje poderoso en el que no existe el miedo ya que para mi este sentimiento no existe". "Durante las páginas de este libro, el lector hace un constante viaje con la confrontación del yo", ha dicho.

Senso se preguntaba a sí mismo si se podía improvisar una emoción y hasta qué punto se podría ensayar un sentimiento y llevarlo a escena. Son solo algunas de las cuestiones sobre las que el cacereño lleva reflexionando a lo largo de toda su trayectoria profesional y que le han llevado a desarrollar un lenguaje artístico propio y singular, el lenguaje de los 'Actos íntimos', indica la institución ferial cacereña en una nota de prensa.

"UNA SELECCIÓN DE LAS MÁS DESTACADAS DRAMATURGIAS"

"Un lenguaje donde no hay lugar para el ensayo ni la improvisación, donde los pactos no están permitidos y en el que la incertidumbre abre la puerta a la vulnerabilidad del actor o espectador y a una verdad descarnadamente honesta", ha añadido.

De todo ello Santi Senso habla en primera persona en este libro, del "acto creador, del no método de actuación, del impulso irracional con el que desarrolla sus dramaturgias, de la manera que desea comunicarse con el espectador, copartícipe siempre de sus espectáculos".

A la pregunta de qué encontrará aquí el lector, Senso ha respondido que "una selección de sus más destacadas dramaturgias, buscando trascender el acto de lectura, convirtiéndose así en una experiencia única, en un auténtico Acto Íntimo".

Además, para este cacereño que lleva su tierra por bandera, este libro también ha sido "una forma de volver aquí, con mi familia, amigos, compañeros". "Volver a mi yo del pasado, el que fui y el que soy ahora, mi yo".

Durante la sumersión de las páginas de este libro, el lector se encontrará con hojas en blanco "como un espacio para que él también sea el encargado de escribir ya que, como he dicho, es un libro de todos aquellos que quieran participar en él".

SOBRE EL ACTOR, DIRECTOR Y DRAMATURGO CACEREÑO

Santi Senso es uno de los creadores más reveladores de la cultura en España y Latinoamérica. 'Un fórceps emocional", así definen el comportamiento de Senso durante sus llamados 'Actos Íntimos'. Vive en Madrid, en el barrio de Lavapiés, aunque nació en Cáceres en septiembre de 1979.

Son veinte los años que Santi Senso lleva compartiendo su teatro por Europa, Latinoamérica y Nueva York, con su mirada en espacios no convencionales como casas particulares, habitaciones de hoteles, trasteros, barcos, iglesias, naves industriales, molinos, cuevas, galerías de arte, museos, salas e incluso teatros.

Nunca tuvo maestros y poco a poco fue creando sus 'Actos Íntimos'. En uno de sus viajes a Venezuela creó la Primera Casa Teatro en Barquisimeto. Tertuliano en el programa 'El sol sale por el oeste', también es profesor en la Escuela La Central de Cine de Madrid.

Ha actuado en series de televisión, cine, teatro, musicales e inspirador de otros creadores y sus disciplinas como fotógrafos, pintores, ceramistas, cantantes, perfumeros, reposteros, poetas, escritores, diseñadores de moda, que crearon obras que conformaron la exposición 'EGOsenso, la confrontación del otro YO'.