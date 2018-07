La UEx publica en tiempo y forma las notas de la EBAU tras la repetición de algunos exámenes

Actualizado 15/06/2018 16:59:45 CET

CÁCERES, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha publicado este viernes en tiempo y forma las notas de las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), tras la repetición de siete exámenes por la filtración de algunos ejercicios, lo que llevó a casi 4.600 estudiantes a realizar de nuevo esos exámenes el pasado martes.

Así, la universidad extremeña ha subido ya a un acceso en su página web las calificaciones de los alumnos extremeños, que ya pueden consultarlas con sus claves personales. En ese mismo enlace los estudiantes pueden realizar reclamaciones, solicitar revisiones y las preinscripciones y matrículas en sus correspondientes carreras.

La primera convocatoria de la EBAU en Extremadura comenzó el martes día 5 de junio y se prolongó hasta el jueves, día 7, durante tres días. Esa misma tarde, cuando los alumnos ya habían concluido los exámenes, la UEx anunció que se deberían repetir los correspondientes a siete asignaturas porque se habían detectado 14 "accesos indebidos" a la plataforma donde se encontraban alojados los ejercicios.

Más tarde se supo que se había cometido un "error humano" al subir a una carpeta pública en la red algunos exámenes, lo que provocó la dimisión del vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura (UEx) y presidente de la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal Calificador, Javier Benítez.

Las asignaturas que hubo que repetir fueron Matemáticas, Latín, Fundamentos del Arte, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño. En concreto, del total de alumnos que repitieron las pruebas, 4.185 realizaron un ejercicio y 409 alumnos tuvieron que hacer dos exámenes.

Para que los estudiantes no se vieran perjudicados y se cumplieran los calendarios previstos, la UEx acordó ampliar las plantillas de correctores de los exámenes de las dos materias más numerosas. En concreto, en Matemáticas II se pasó de 16 a 27 correctores, y en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se incorporaron otros 11 profesores correctores a los once ya estipulados. Mientras, Latín se amplió también en dos correctores más, y el resto de asignaturas, al ser minoritarias, no se reforzaron.

Con todo esto, la universidad se comprometió a publicar las calificaciones de la EBAU en la web y la activación de actas de consulta para los centros antes de las 9,00 horas de mañana sábado 16 de junio, horario que ha cumplido a pesar de las adversidades vividas en los últimos días.