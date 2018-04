Vara apela al "diálogo" para desencallar la situación en Cataluña pero respetando la Ley

Actualizado 07/04/2018 12:27:39 CET

Un extremeño residente en Cataluña afirma que hay problemas de convivencia dentro de las familias: "la situación es delicada"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado al "diálogo" como la única vía que puede aportar una solución a la "complicada" situación en Cataluña, aunque ha advertido que cualquier camino que se emprenda debe estar sujeto al imperio de la Ley.

El dirigente socialista considera que la España de la Constitución de 1978 ha "encallado" y que hay que encontrar "una salida" que no cree que esté "solo en los tribunales, pero desde luego los tribunales tendrán que decir su palabra", ha advertido.

También considera que ha encallado la convivencia en el país, y en este caso se ha referido a los abucheos recibidos por el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué en Valencia este pasado viernes durante su asistencia a un partido de la Copa Davis de tenis.

"Vamos a un diálogo de sordos, pero de alguna manera alguien tendrá que intentar romper esto", ha exclamado el también presidente de la Comisión Territorial del PSOE, y para ello ha apelado al diálogo: "o se resuelve hablando o no se resuelve", aunque ha matizado que "siempre respetando la Ley".

"O se resuelve en una mesa hablando los que tenemos que hablar o vamos a un callejón sin salida que no sabemos a dónde nos conducirá", ha advertido Fernández Vara, quien ha lamentado que la situación esté representando la "ruptura de muchas familias", y en este sentido ha citado el caso de un "buen amigo" suyo que vive en Cataluña que "ya no se habla con alguno de sus hijos", lo cual es "absolutamente tremendo".

"Ojalá que seamos capaces, respetando el imperio de la Ley, el Estado de Derecho, de levantarse por la mañana y convocar a alguien para sentarse alrededor de una mesa e intentemos buscar soluciones, porque por otras vías no las veo", salvo "parches" que en ningún caso son "soluciones".

"DELICADA" SITUACIÓN DENTRO DE FAMILIAS

Esta difícil situación que atraviesa la convivencia en Cataluña ha sido corroborada por Francisco Torres Santos, vocal del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior por Cataluña, y presidente de una asociación extremeña en esta comunidad autónoma.

Según ha indicado, "la situación es delicada" y, además, "cada día se está complicando un poquito más", ha advertido, tras señalar que el "principal problema" al que se enfrentan es de convivencia incluso dentro de las propias familias.

"Mis hijos no piensan igual que yo", ha lamentado, para posteriormente concretar que dos de sus tres hijos apoyan la independencia y que cuando se reúnen no hablan de política.

Torres, que se ha reconocido contrario a la independencia, sostiene que "hay soluciones" y en este sentido ha hecho un llamamiento al diálogo que debe proceder de "las dos partes".

Así, y continuando con el símil marítimo utilizado por Vara para definir la situación como encallada, lo cual puede provocar que el barco se rompa, ha señalado que están "ilusionados" con que, por el contrario, llegue una ola que suelte la situación, aunque ha reconocido que el deseado diálogo "se está alejando mucho".

Con todo, ha señalado que mentiría si no dijera que esta situación no le ha animado a plantearse el retorno a Extremadura, si bien ha señalado que no lo hace porque ha echado "raíces" en Cataluña y, pese a todo, no quiere marcharse del lado de sus hijos y nietos. "Tenemos que aguantar el chaparrón y ayudar a buscar una solución".

EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR

Vara ha realizado esta reflexión durante su participación este sábado en Mérida en el pleno del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior, donde ha pedido a los participantes "opiniones y consejo" para poder completar los diagnósticos.

Fernández Vara ha afirmado que desde el inicio de la legislatura se marcó como objetivo ser capaces de diseñar un modelo de Consejo y de relación con los extremeños que están en el exterior más ajustado a la realidad en la que vivimos.

En este sentido, ha subrayado que esto es necesario porque en la actualidad "están conviviendo casi cuatro generaciones de extremeños en el exterior desde los primeros que se fueron en los años 50".

Para estos últimos, Fernández Vara ha explicado que el mundo es distinto "ya que viven las ausencias y nostalgias de otra manera", por lo que el reto ahora es "intentar hacer atractiva la tierra de sus padres y sus abuelos".