Vara apunta que la Legio "no se ha hecho para nadie" sino "para Extremadura"

Publicado 12/07/2018 11:48:55 CET

BADAJOZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este jueves que la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio) "no se ha hecho para nadie" sino "para Extremadura" y para que la región cuente con un marco jurídico para "dar la posibilidad" de que se instalen grandes proyectos de ocio.

"Esta ley no se ha hecho para nadie, esta ley se ha hecho para Extremadura", ya que según ha explicado, "como consecuencia de conversaciones que tuvimos con algunos proyectos, el mencionado y otros", en el Ejecutivo regional se dieron "cuenta de que no teníamos marco jurídico para grandes empresas, entonces lo que estamos haciendo ahora es elaborar un marco jurídico para dar la posibilidad de que se instalen grandes proyectos de ocio de estas características o de otras", ha concretado.

De esta manera se ha pronunciado Vara a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz por el futuro de la Legio tras las últimas informaciones que apuntan a que el promotor de un parque de ocio en La Siberia estaría buscando otros emplazamientos, como Andalucía, fuera de la región para situar este proyecto.

"No tengo yo esa información, entre otras razones porque yo a partir del momento en el que pusimos en marcha el desarrollo de la Legio en el Parlamento suspendí cualquier tipo de contacto, obviamente hasta que la ley esté aprobada", ha asegurado el presidente extremeño, quien se ha mostrado "convencido" de que "lo van a hacer" y de que "evidentemente las decisiones que tengan que tomar son soberanas de cada una de las empresas".

En ese sentido, ha explicado que no tiene "en absoluto contrastada para nada" esa información, por lo que "mentiría si dijera que soy consciente de que eso es así, yo no tengo esa información ni desde luego a mí se me ha trasladado en ningún momento nada", ha agregado.

Finalmente, ha reiterado que la Legio "no es una ley que se haya hecho para nadie" sino para que en Extremadura pueda haber empresas que "hasta ahora no podían venir" por las características jurídicas que tenía la legislación anterior.

Guillermo Fernández Vara ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en la celebración del VIII Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Badajoz.