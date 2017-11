Antón Sánchez cree que la posición del PSOE con Cataluña es "indigna": "Están del lado de la regresión fascista"

Publicado 12/11/2017 15:13:40 CET

Señala que el "derecho de autodeterminación" está recogido en el programa de En Marea y es un "fundamento esencial" en el proyecto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, ha criticado la posición que mantiene el PSOE ante la crisis soberanista abierta en Cataluña. "No es una posición digna de un partido que se hace llamar socialista. Están del lado de la regresión fascista promovida por el señor (Mariano) Rajoy", ha espetado.

El también portavoz nacional de Anova ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional en la que ha sido preguntado sobre si la relación de la 'marea gallega' con el PSdeG ha mejorado tras la recientemente culminada renovación interna en las filas socialistas.

En este sentido, ha manifestado que por el momento no ha notado "ningún cambio" desde la llegada de Gonzalo Caballero a la secretaría xeral, aunque ha reconocido que "la actitud" del PSOE respecto a la situación en Cataluña y su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española "dificulta mucho las relaciones".

"Dificulta cualquier relación política aunque mantendremos esa responsabilidad de que sabemos que la alternativa al PP es plural; pero hay cosas que no podemos pasar por encima", ha incidido, para luego llamar a los socialistas a que aclaren "si van a estar del lado del fascismo, como cuando se aplicó el 155".

DIFERENCIAS EN MAREA

Luego de las diferentes interpretaciones de la cuestión catalana en el seno de En Marea, Antón Sánchez ha señalado este domingo que "el derecho de autodeterminación de las naciones" y la consideración de Galicia como "nación" figuran en el programa político con el que nació el partido instrumental y con el que se presentó a las elecciones autonómicas de 2016.

"Mi deber es defender el programa político que votaron 277.000 personas. No podemos defraudar, estamos defendiendo eso", ha remarcado, para luego apuntar a que lo que se vive en Cataluña "no es sólo una cuestión de los independentistas" sino que también abarca "la defensa de la democracia".

"En esa lucha está mucha más gente que los catalanes. Es la lucha de la democracia contra la represión y el fascismo, contra la posibilidad de la vuelta atrás del sistema democrático", ha concluido.

IMPUTACIÓN DE FERNÁNDEZ COUTO

En clave gallega, Antón Sánchez ha cargado contra la gestión forestal de la Xunta días después de que se conociese la imputación del responsable de Montes del Gobierno gallego, Tomás Fernández Couto, quien está siendo investigado por irregularidades en la contratación de medios aéreos en los servicios de extinción de incendios.

Para el de Anova, la Xunta "otorgó a dedo" el contrato a Inaer de forma "evidente", una situación "irregular" que, como ha recordado, fue revelada en un informe del Consello de Contas. "Políticamente no tiene sentido la privatización de los helicópteros cuando se privatiza en un sector en el que no hay competencia, donde no existen empresas variadas", ha añadido.

Y es que, según Sánchez, "no es la primera vez" que esta empresa se ve involucrada en "un escándalo". "Estas empresas saben relacionarse muy bien con los gobiernos y tienen repartida la tarda", ha apostillado.

POLÍTICA FORESTAL

Así las cosas, ha denunciado que las políticas de la Xunta están orientadas a favorecer "un modelo determinado por la defensa de intereses empresariales muy concretos". "Ence es quien hace las políticas forestales de este país y a Ence está supeditada toda la política del monte de este país", ha reiterado.

Cuestionado sobre si En Marea está dispuesto en participar en el pacto forestal y la comisión de estudio para la reducción del riesgo de incendios propuesto esta semana por el titular del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo; Sánchez ha asegurado que están dispuestos a participar si las medidas que salgan de allí se respetan.

"Aquí ya se hicieron comisiones y dictámenes de expertos, planes forestales, etc. Sistemáticamente fueron incumplidos por la Xunta. Si simplemente cumpliesen la legislación y normativa que hay, otro gallo cantaría", ha aseverado.

En esta línea, ha reclamado al Ejecutivo gallego a que haga "menos cortinas de humo" con "comisiones y legislación" y se ciñan a "cumplir honestamente con las normativas". "Esos que nos dicen que hay que estar dentro de la legalidad son los que sistemáticamente la incumplen", ha concluido.