El BNG cree que Feijóo pudo cometer prevaricación y falsedad documental cuando "mintió" sobre la fusión de las cajas

Publicado 14/05/2018 14:45:35 CET

El PPdeG alega que la fusión de las cajas es un tema "ya tratado" y afea que la oposición use el Parlamento para hacer "arqueología"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha avanzado que estudia recurrir a la vía penal por las "mentiras" del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, sobre la fusión de las cajas gallegas, ya que creen que el mandatario popular pudo haber incurrido en sendos delitos de falsedad documental y prevaricación cuando afirmó que una auditoría encargada a la consultora KPMG avalaba la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

Los grupos de la oposición (En Marea, PSdeG y BNG) han registrado este lunes de forma conjunta una solicitud para que el presidente gallego ofrezca explicaciones en la Cámara sobre el proceso de fusión de las cajas; mientras que el PPdeG ha afeado que se emplee el Parlamento para hacer "arqueología de cuestiones ya tratadas".

La oposición reclama la comparecencia de Feijóo luego de que, en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, Francesc Gibert, uno de los autores del informe encargado en diciembre de 2009 por la Xunta a la auditoria KPMG, previo al proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia manifestase que este documento no constituía una auditoría ni tampoco una recomendación sobre si era conveniente o no realizar la fusión, sino que simplemente analizaba la situación de la entidades ante ese escenario.

Esta petición ha sido rechazada por los populares gallegos, cuyo portavoz parlamentario, Pedro Puy, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que la oposición se interese por la comparecencia del consultor de KPMG Francisco Gibert en el Congreso cuando "básicamente dijo lo mismo" que en la comisión de investigación sobre la desaparición de las cajas gallegas puesta en marcha en el Parlamento de Galicia.

PP: "TODO PERFECTAMENTE EXPLICADO"

"Creo que el Parlamento está con otras cuestiones más interesantes que hacer arqueología de cuestiones ya tratadas, de comparecencias ya sustanciadas", ha manifestado el dirigente popular, que ha insistido en que la cuestión fue "perfectamente tratada" ya "hace años" por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Así, ha recordado que tanto Feijóo, como la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, los responsables de KPMG o de las cajas ofrecieron sus explicaciones. "Todo esto está perfectamente explicado. No sé qué motivo impulsa a la oposición a pedir una comparecencia del presidente donde ya compareció", ha incidido.

Además, tras asegurar que el PP se siente "particularmente satisfecho" del resultado de la fusión pese a "todo lo que ocurrió después y que, en buena medida era impredecible", ha augurado que las cajas podrían estar hoy en entidades como Bankia y Caixabank, con la afectación negativa que eso tendría para el empleo "si se valora lo que puede ocurrir con el Pastor".

Por último, ha censurado que "algún grupo de la izquierda" insinúe que "puede haber una contaminación" de la situación de los negocios del propietario de Abanca, Juan Carlos Escotet, tras la intervención de Banesco por parte de "un gobierno ideológicamente próximo a ellos". "No tiene nada que ver con el que tiene en Galicia, así lo dijeron agencias que valoran los riesgos como Standard & Poor's", ha subrayado.

BNG ESTUDIA MEDIDAS LEGALES

Este lunes, la líder frentista, Ana Pontón, ha asegurado que el Bloque "no va a pasar página" y exigirá al jefe del Ejecutivo gallego que explique "por qué mintió sobre una auditoría que no era auditoría" y dijese que "avalaba una fusión que no avalaba", sino que se trataba de un informe "que costó un millón de euros" para las arcas autonómicas.

Así, ha avanzado que los servicios jurídicos del Bloque estudian acudir a la vía penal porque "en caso de confirmarse" que Feijóo "mintió", estos hechos podrían "ser constitutivos" de los delitos de falsedad documental y prevaricación", lo que supondría "una pena de cárcel de 10 a 20 años".

EN MAREA CENSURA LAS "MENTIRAS"

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, no ha querido entrar a comentar si opina, como sostiene el Bloque, que el Feijóo incurrió en delitos durante del proceso de fusión de las cajas, si bien tachó de "inaceptable" la "mentira continuada" del Ejecutivo autonómico.

Así, tras reiterar que la formación rupturista avala la petición de comparecencia del jefe del Gobierno gallego, el magistrado en excedencia sí ha afirmado que cree que la "mentira" sobre el informe de las cajas tiene "responsabilidades políticas" que han de ser depuradas.

"La gente no se merece gobernantes mentirosos", ha apuntado Villares, para luego incidir en que Feijóo recurre desde su llegada a la Xunta "en el ilusionismo político", como demuestran el caso de las cajas gallegas o "el bluf" del contrato con la petrolera mexicana Pemex.

PSDEG: "ACLARAR LAS DISCREPANCIAS"

El portavoz de los socialistas en la Cámara gallega, Xoaquín Fernández Leiceaga, también ha emplazado al máximo mandatario autonómico a comparecer en el Parlamento para "aclarar las discrepancias" entre sus declaraciones en el momento de la fusión de las cajas y "lo que hoy dicen sobre todo los autores del informe de KPMG.

El dirigente socialista ha exigido "transparencia" para conocer la verdad del proceso y "del tipo de trabajo encargado al a consultora".