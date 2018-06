Feijóo evita revelar sus planes y emplaza a la oposición al pleno del 20 de junio

Actualizado 06/06/2018 12:35:42 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el que están todos los focos dado su protagonismo en las 'quinielas' para suceder a Mariano Rajoy, ha eludido este miércoles pronunciarse sobre su futuro político y ha recordado que aún no hay un congreso convocado en el PP. Eso sí, presionado por la oposición durante la sesión de control en el Parlamento, ha remitido al próximo pleno ordinario, del 20 de junio, para responder a las preguntas sobre su futuro.

Un día después de que Rajoy anunciase su adiós a la Presidencia del PP, Feijóo ha eludido dar pista alguna expresa sobre cuál puede ser su decisión. Los portavoces de la oposición, sobre todo Ana Pontón (BNG) - y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), le han exigido que aclare su futuro, en el marco de un debate sobre la sentencia de la 'Gürtel', pero el también líder del PPdeG, sin descartar ni confirmar nada, se ha limitado a remitir a la sesión plenaria del 20 de junio.

"El 20 de junio voy a estar aquí, si me quieren preguntar algo más", ha indicado. No tuvieron más suerte los periodistas que le preguntaron a la salida del Parlamento, antes de que se dirigiese a un acto oficial en Ourense. "Les propongo que no insistan en este tipo de cuestión, voy a cumplir mi agenda como presidente de la Xunta y no hay ningún congreso convocado", ha defendido.