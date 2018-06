Feijóo guarda silencio sobre su futuro a la espera de que el PP convoque su Congreso

Actualizado 08/06/2018 16:06:11 CET

VIGO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sigue sin pronunciarse en público acerca de su futuro político y de si se postulará como candidato a suceder a Mariano Rajoy, de manera que este viernes ha mantenido el mutismo pese a las insistentes preguntas de los numerosos periodistas que le aguardaban a las puertas de la Facultad de Económicas de Vigo.

Como ha ocurrido desde que Mariano Rajoy anunció que el próximo lunes la Junta Directiva del PP convocará un Congreso Extraordinario en el que se elegirá a la persona que lo sucederá al frente del partido, Feijóo ha llegado rodeado de una nube de periodistas para volver a preguntarle sobre si tiene tomada la decisión de presentarse como candidato a liderar el partido.

"No, no, no consideres que es una desconsideración, pero vamos a trabajar con los rectores", se ha limitado a manifestar Feijóo a su llegada a la Facultad de Ciencias Económicas de Vigo, donde presidió la toma de posesión del nuevo rector, Manuel J. Reigosa Roger. Únicamente, al ser preguntado por el nuevo Gobierno que dirige Pedro Sánchez, deseó "toda la suerte del mundo".

Las últimas aclaraciones ofrecidas por el mandatario autonómico sobre su futuro las pronunció este jueves desde la tribuna de la sala de prensa del Consello de la Xunta, el mismo atril en el que quiso dejar claro que, cuando tenga una "decisión" y algo que comunicar, convocará a la prensa para trasladarlo. Y en todo caso, subrayó, no sería desde la sede institucional del Gobierno autonómico.

Feijóo se sitúa en las 'quinielas' políticas como uno de los líderes mejor situados para poder suceder a Mariano Rajoy, pero el líder popular gallego guarda silencio y, como él, sus más estrechos colaboradores apelan a la calma y al "sosiego".

EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SE SUMA AL SOSIEGO

Públicamente, este viernes se ha sumado a esta petición el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, quien ha tratado de evitar pronunciarse más allá de que el próximo lunes se convocará el Congreso Extraordinario y, en las más de la decena de preguntas formuladas en rueda de prensa, apenas se salió de este discurso y, ni siquiera, se ha querido pronunciar sobre el titular de la Xunta como presidente popular nacional.

Eso sí, Tellado, que en su intervención inicial hizo un amplio elogio de la trayectoria de Rajoy, ha ratificado su firme respaldo a su jefe de filas en Galicia, de manera que en una de las preguntas sobre el futuro de Feijóo, zanjó: "A mí todo me parecerá bien".

El secretario general del PP gallego quiso cerrar las preguntas que se plantearon con que no podía pronunciarse sobre "futuribles" y, al igual que su jefe de filas, ha pedido esperar a que la junta directiva convoque el Congreso Extraordinario el próximo lunes.

Este jueves, Feijóo, y ante la insistencia de los periodistas, ha pedido "sosiego para pensar, sosiego para reflexionar y sosiego para acertar", convencido de que "lo que sobra en España es ansiedad". "Yo no tengo ninguna ansiedad. Al contrario, intento ser una persona coherente y responsable", zanjó este jueves el mandatario autonómico.