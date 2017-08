El PSOE de Coristanco (A Coruña) presenta una moción de censura contra el gobierno de TeGA

Publicado 08/08/2017 16:19:55 CET

El único concejal socialista asegura que el PP local la respalda, aunque desde el partido se muestran "sorprendidos"

A CORUÑA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Coristanco (A Coruña) ha presentado este martes una moción de censura contra el gobierno local, presidido por Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA) y que cuenta con cuatro de los los 13 concejales de la Corporación municipal tras el pase de la que fuera concejala de Deportes e Xuventude, Verónica Facal, al grupo de no adscritos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del grupo municipal socialista y único concejal, Abraham Gerpe, ha confirmado que este martes por la mañana se formalizó la presentación del escrito de la moción de censura. Ahora se abre un plazo de diez días hábiles para la celebración del pleno.

También ha explicado que el PP local, con seis ediles, ha trasladado a la Agrupación Socialista local que apoyaría el cambio de gobierno y facilitaría que el único concejal socialista asumiese la Alcaldía.

Sobre los motivos de esta decisión, Abraham Gerpe ha acusado al alcalde de gobernar de forma "dictatorial" y sin tener en cuenta a los demás partidos, además de perder subvenciones de la Diputación Provincial de A Coruña "por no rendir cuentas".

Por estas y otras razones, ha expuesto que decidió abandonar hace 13 meses el gobierno local. Posteriormente, le seguiría la edil del BNG, mientras que la concejala de Xuventude, de TeGA, se pasó al grupo de no adscritos.

SIN PACTO DE GOBIERNO CON EL PP

Sobre la moción de censura, ha delegado las negociaciones en la Agrupación Local socialista. También ha expuesto que el PP no ha exigido "ningún pacto de gobierno". "Simplemente nos apoyan", ha señalado el concejal socialista.

No obstante, ha admitido que, con anterioridad, hubo conversaciones en las que el PP planteaba dar a los socialistas "la tenencia de Alcaldía". Sin embargo, ha recalcado que entonces no se planteó "el escenario" de que los socialistas pudieran gobernar.

Desde la dirección provincial del PP se han mostrado, sin embargo, "sorprendidos" por el anuncio de la moción y el apoyo que habrían expresado los populares de Coristanco.

Fuentes del partido consultadas por Europa Press han manifestado no conocer "los términos" de la misma. También han precisado que no harán público si respaldan o no la moción hasta no conocer su contenido.