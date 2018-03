Mueren al menos 50 personas a causa del siniestro de un avión en el aeropuerto de Katmandú (Nepal)

Actualizado 12/03/2018 13:07:59 CET

NUEVA DELHI, 12 (Reuters/EP)

Al menos 50 personas han muerto a causa del siniestro de un avión de la aerolínea bangladeshí US-Bangla Airlines con 71 personas a bordo durante su aterrizaje en el aeropuerto de la capital de Nepal, Katmandú, según un portavoz del Ejército.

Por su parte, el portavoz de la Policía nepalí, Manjo Neupane, ha cifrado en 40 los fallecidos, al tiempo que ha indicado que 31 han sido recuperados en el terreno y que otros nueve han muerto posteriormente en distintos hospitales.

El secretario conjunto del Ministerio de Turismo, Suresh Acharya, había indicado previamente que un total de 25 heridos habían sido evacuados a hospitales de la localidad, sin dar detalles acerca de la gravedad de su estado ni pronunciarse sobre la existencia de fallecidos.

El portavoz del Aeropuerto Internacional Tribhuvan (TIA), Prem Nath Thakur, ha detallado que el avión se ha salido de la pista durante el aterrizaje y ha colisionado en un campo de fútbol cercano.

El aparato se ha incendiado después del siniestro, según ha recogido el diario nepalí 'The Kathmandu Post'. Los equipos de rescate del aeropuerto y el Ejército trabajan en la zona.

El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, Najiv Gautam, ha manifestado que el piloto perdió el control al intentar tocar tierra, al tiempo que ha agregado que entró desde el lado contrario a aquel por el que había recibido permiso.

"Aún estamos intentando determinar las razones detrás de este aterrizaje inusual", ha subrayado. El avión siniestrado es un Bombardier Dash 8 con capacidad para 78 pasajeros.

El aeropuerto ha anunciado la cancelación de todos los vuelos tras el accidente, y aquellos que se dirigían al TIA han sido desviado a otros destinos cercanos, según fuentes aeroportuarias.

