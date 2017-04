El Gobierno turco bloquea provisionalmente el acceso a Wikipedia en todo el país

Actualizado 29/04/2017 10:35:58 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno turco ha impuesto esta mañana una restricción al acceso al portal de información Wikipedia en todo el país "bajo una orden administrativa provisional", de acuerdo con un mensaje en la web oficial de la Autoridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación recogido por el medio turco NTV.

Todos los idiomas de la página se encuentran ahora mismo inaccesible a consecuencia de la existencia de un filtro "coincidente con los habituales empleados por las autoridades para censurar contenidos" y colocado desde las 08.00 de esta mañana -- hora local-- de acuerdo con el medio.

Según Turkey Blocks, una web especializada en el seguimiento de operaciones oficiales de control y censura de contenidos en Turquía, este tipo de "órdenes administrativas" suelen preceder a una orden judicial completa.

"Tras un análisis técnico y después de consideraciones legales basadas en la ley 5651, se ha adoptado una medida administrativa para la web Wikipedia.org, según la decisión 490.05.01.2017.-182198 con fecha del 29 de abril de 2017 aplicada por la Autoridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación", según el comunicado oficial del organismo.

La ley 5651 o Ley para Internet fue promulgada en mayo de 2007 y "contiene disposiciones generales y específicas sobre la regulación de la difusión en Internet". Fue modificada, no obstante, en febrero de 2014, para incrementar aún más el control de las autoridades turcas sobre el acceso a contenidos.

De hecho, un mes después de la aplicación de esta enmienda, el Gobierno turco bloqueó el acceso a la plataforma de contenido audiovisual YouTube así como al microblog Twitter.

Update: #Wikipedia blocked in #Turkey under administrative measure No. 490.05.01.2017-182198 / 5651 (no court order)https://t.co/ybFolRmsOs pic.twitter.com/djcMNsBUAr