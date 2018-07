Los peores terremotos del último siglo

Actualizado 27/04/2015 14:39:44 CET

Los temblores de la tierra se producen a diario y, por suerte, no siempre hay que lamentar daños personales. Sin embargo, cuando una fuerte sacudida llega a un país que no está lo suficientemente preparado para ella, los damnificados se cuentan por miles.

El terremoto que este sábado ha asolado Nepal recuerda a otros seísmos que han causado grandes destrozos, como los de Haití o Indonesia, que son algunos de los recientes con más muertos, pero no los únicos.

En este mapa puedes pinchar y ver cuáles han sido los diez terremotos de la historia que más muertes han provocado, según datos del Departamento de Interior de Estados Unidos. En él puedes observar las localizaciones y fechas, y ver cómo algunos de los más mortíferos se produjeron hace años en lugares que hoy en día están más preparados para hacer frente a estas catástrofes, como Japón.

HAITÍ, EL PEOR TERREMOTO DE LA HISTORIA

No ocurre lo mismo en las zonas más pobres del globo: el terremoto de Haití de 2010 fue de magnitud 7 (inferior al último en Nepal), pero el número de muertos (316.000) lo convirtió en el temblor de tierra que más muertes ha provocado desde el año 1900 en todo el mundo.

El siguiente seísmo más mortífero de la historia es de 1976, y tuvo lugar en China. En aquella ocasión, un temblor de magnitud 7,5 mató, según datos oficiales, a 242.769 personas, aunque se estimaba que había muchos más fallecidos, a los que se les sumaban los casi 800.000 heridos y los múltiples daños materiales.

En 2004 se produjo en el océano Índico el tercer terremoto que más muertes ha causado en el último siglo: el de Sumatra, en Indonesia. Con una magnitud de 9,1, también es uno de los mayores seísmos de la historia, con 227.898 muertos.

También en Asia se localiza el cuarto mayor terremoto de nuestra era por número de muertos: en el centro de China un seísmo de 7,8 de magnitud mató a 200.000 personas en el año 1920. Tres años después, en 1923, otro temblor de tierra asoló Japón y se convirtió en el quinto más dañino. Con una magnitud de 7,9, esta sacudida acabó con la vida de 142.800 personas.

En la zona de Turkmenistán en 1948 se produjo otro gran terremoto que afectó a su capital y también a zonas de la vecina Irán. En total, se contabilizaron 110.000 muertes por esta catástrofe natural.

China ha sido escenario de tres grandes terremotos que han dejado las mayores cifras de muertos de la historia. El tercero de ellos y séptimo de todo el mundo se produjo en 2008 y afectó a más de 45 millones de personas, de las que acabaron muriendo 87.587.

Tres años antes, en 2005, Pakistán fue testigo de otro gran seísmo: con una magnitud de 7,6, causó la muerte de 86.000 personas en el norte del país y la destrucción completa de varias ciudades.

La isla italiana de Sicilia aparece en noveno lugar en la clasificación. Un terremoto de 7,2 grados acabó con la vida de casi la mitad de los habitantes de la ciudad de Messina en 1928. En total hubo 72.000 fallecidos. El último lugar de esta clasificación se ubica al norte de Perú, donde en 1970 un temblor de 7,9 mató a 70.000 personas.