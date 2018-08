El ecoparque de Murcia recibe 442.000 kilos de pequeños electrodomésticos, móviles, monitores y ropa en 2017

Publicado 21/08/2018 15:11:54 CET

Estos residuos singulares pueden entregarse en estas instalaciones o en los 6 ecopuntos móviles que recorren los barrios y pedanías

Un total de 52.000 litros de aceite, 148.421 kilos de residuos eléctricos, 6.344 kilos de residuos peligrosos y 13.495 kilos de ropa son algunos de los desechos depositados por los murcianos en el ecoparque y en los ecopuntos móviles el pasado año. En total, recibieron 441.888 kilos de residuos especiales, lo que supone un incremento de 28% respecto a 2015, cuando se registraron 345.000 kilos.

Estas instalaciones, propiedad del Ayuntamiento de Murcia y gestionadas por Ferrovial Servicios, están preparadas para gestionar la recogida de enseres, aparatos de informática, lámparas, radiografías, pilas y todos los objetos que no se pueden tirar en los contenedores instalados en las calles, ya sea por sus componentes o por su tamaño, y requieren una gestión específica para garantizar la protección del medio ambiente.

Los datos correspondientes a los últimos tres años indican que el mayor aumento de residuos depositados por los murcianos se ha producido en tóner (75%), móviles (48%), ropa y aceites (30%), mientras que, por el contrario, se constata una reducción en radiografías -motivada por su progresiva sustitución por formato digital- y tubos fluorescentes -también menos utilizados-.

CASI 5.000 MÓVILES Y 38.500 VAQUEROS

Estas cifras significan que los murcianos depositaron por este conducto más de 50.000 kilos de monitores, lo que equivale a 10.155 unidades; 733 kilos de móviles, esto es, 4.890 terminales; y casi 13.500 kilos de cualquier tipo de ropa, lo que supone, como ejemplo, unos 38.500 vaqueros aproximadamente, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, Rebeca Pérez, ha ofrecido el balance de estos residuos especiales acompañada por el jefe de servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Cano, el responsable de Ferrovial Servicios en Murcia, Antonio Igualada, y el responsable del ecopunto móvil.

Pérez explica que estos residuos tienen como destino el ecoparque, ubicado en el Polígono Industrial Oeste, que 'no es un vertedero ni un almacén de residuos, sino una instalación integral donde una vez clasificados se trasladan a sus correspondientes empresas gestoras, donde serán descontaminados, reutilizados, reciclados o valorizados energéticamente, de forma correcta, según su naturaleza y composición, mediante un tratamiento medioambiental adecuado'.

TODO EN LA WEB Y LA APP

De esta forma, los residuos obtenidos en los 6 ecopuntos móviles -que semanalmente visitan todos los barrios y pedanías- se trasladan diariamente a esta instalación para seguir el proceso indicado. 'No disponer de tiempo o medio de transporte ya no es excusa para no obrar correctamente, puesto que es el ecoparque el que se acerca a cada barrio y pedanía', afirma Pérez, quien recuerda que toda la información relativa al calendario y horario de los ecopuntos se puede obtener en la web murciaciudadsostenible.es y en la App retorecicla.

El promedio de visitas al mes durante los primeros siete meses de 2017 fue de 8.363, frente a las 10.839 del mismo período de 2018, lo que supone un incremento del 29,6%.

Como curiosidad, los vecinos de los barrios de San Pedro y Santa Catalina han destacado como los que más usan estos vehículos para depositar sus residuos, con una media de 1.332 y 1.165 visitas por cada mil habitantes, respectivamente.

Estos datos indican que cada vez existe una mayor concienciación ciudadana y que los murcianos aprovechan la facilidad que supone su ubicación en lugares céntricos y de tránsito. Además, se trata de un servicio totalmente gratuito que funciona de lunes a sábados durante todo el año, excepto en agosto, que el horarios es más restringido, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.