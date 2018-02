El PSOE visita el Valle de los Caídos para presionar al Gobierno sobre la reforma de la Memoria Histórica

Actualizado 28/02/2018 14:03:32 CET

Una delegación socialista visita el conjunto monumental, de donde quiere sacar a Franco y convertirlo en un Centro Nacional de Memoria

VALLE DE LOS CAIDOS (MADRID), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del PSOE ha visitado este miércoles el Valle de los Caídos con el fin de presionar al Gobierno para que no vete la reforma de la Ley de Memoria Histórica presentada en el Congreso de los Diputados por los socialistas, y que propone enterrar al dictador Francisco Franco en otro lugar y convertir este monumento de la Sierra de Guadarrama en un Centro Nacional de Memoria.

Este miércoles termina el plazo para que el Ejecutive vete la propuesta de los socialistas si considera que altera sus previsiones presupuestarias, según ha explicado el secretario de Justicia y Nuevos Derechos de la Ejecutiva Federal del PSOE, Andrés Perelló.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Valle de los Caídos, Perelló ha asegurado tener "plena confianza" en que el Gobierno no vete la propuesta y ésta se pueda discutir en el Parlamento. "Sobre todo porque la nación lo necesita para sanear su historia. Aquí hay gente enterrada en contra de su voluntad y hay uno que no cumple los requisitos", puesto que Franco "no cayó en ningún sitio", sino que falleció por causas naturales a los 82 años.

Los socialistas quieren enterrar a Franco en otro sitio, donde decidan sus familiares, pero fuera del Valle de los Caídos y que el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, condenado a muerte por conspirar contra el Gobierno de la Segunda República, permanezca en el monumento, pero no en un lugar preeminente como ahora, sino al nivel de otras víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, ha explicado Fernando Martínez, secretario de Memoria Histórica del PSOE.

EL ESTADO DEBE ASUMIR LAS EXHUMACIONES

La propuesta de los socialistas aspira a ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el fin de que el Estado asuma las exhumaciones pendientes, se cree una comisión de la verdad, un banco público de ADN para facilitar las localizaciones, se retire la simbología franquista que aún perdura y se anulen las resoluciones de los tribunales "ilegítimos" franquistas.

"Una nación decente no puede permitirse tener más de 100.000 muertos, luchadores por la libertad y la democracia y que después de 40 años de dictadura y 40 años de democracia sigan injustamente tirados en cunetas y fosas comunes", ha denunciado Perelló.

Su compañero en la Ejecutiva, Fernando Martínez, ha subrayado que el Valle de los Caídos constituye "la mayor fosa común de toda España", donde hay enterradas 33.883 personas. De entre ellas, más de 12.000 son desconocidos que fueron traídos de fosas comunes a partir de 1958, sin conocimiento ni autorización de sus familiares.

Por ello, el PSOE quiere hacer del Valle de los Caídos un Centro Nacional de Memoria que impulse la reconciliación y la memoria colectiva a través de proyectos culturales, museísticos y de investigación y homenaje, permitiendo exhumar los cuerpos que reclamen sus familiares.

La propuesta socialista plantea derogar el decreto que impulsó el monumento del Valle de los Caídos, así como el que creo la Fundación de la Santa Cruz de los Caídos. Y aspira a forzar al Gobierno a establecer una nueva normativa jurídica para el recinto teniendo en cuenta las recomendación del comité de expertos que en 2011 se pronunció al respecto, así como las opiniones de los familiares.

El diputado y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, también ha formado parte de la delegación socialista que ha visitado el Valle de los Caídos, monumento que, en su concepción actual, ve como un "desprecio a la dignidad y la democracia".

En su opinión, en ningún otro país de Europa se permitiría tener a "un dictador enterrado en un altar", mientras detrás de él permanecen "escondidos los restos de 32.000 personas, muchas de ellas sin identificar, traídos en camiones" al Valle de los Caídos.