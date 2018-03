El PSOE se levanta de la mesa del Pacto educativo

Actualizado 06/03/2018 15:09:08 CET

PP, Cs y Podemos seguirán con las negociaciones y los socialistas condicionan su vuelta a la inversión del 5% del PIB

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista se ha levando de la mesa de negociación del Pacto de Estado Político y Social por la Educación que, desde hace 15 meses, se está llevando a cabo en el Congreso por no lograr un acuerdo sobre la financiación del sistema educativo.

En concreto, los socialistas no han aceptado la propuesta de financiación realizada la semana pasada por el PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2015 y no se han movido de su exigencia al Gobierno de invertir el 5% del PIB en el sistema educativo.

Este lunes, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya advirtió de que abandonarían las negociaciones si no se aceptaba esta propuesta de financiación educativa, que, según los cálculos de los socialistas, supondrían una inversión de 1.500 millones de euros cada año, hasta 2025.

Esta decisión implica, por el momento, que el PSOE no se vaya a presentar a la reunión que el Pacto educativo tenía prevista para esta tarde y debatir el tercero de los 15 bloques en los que se ha desglosado la negociación de este acuerdo, y que corresponde a la equidad.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha explicado que la decisión de su partido se debe a que no quieren ser "cómplices" de "una nueva tomadura de pelo a los ciudadanos del país". "Nuestra voluntad era seguir participando", ha asegurado Robles, que ha acusado al PP de estar "obstaculizando" el trabajo de este pacto "al no querer dotar a la Educación de los medios suficientes".

EL PSOE RECUERDA QUE SIN ACUERDO EN FINANCIACIÓN NO HAY PACTO

La dirigente socialista se ha mostrado, además, "preocupada" por la posición a favor de Ciudadanos sobre esta medida y ha acusado a los naranjas de ser cómplices del Gobierno en el uso de la subcomisión como "cortina de humo" para "incumplir compromisos en materia educativa". "Ciudadanos lleva vetando un año y medio la derogación de la LOMCE", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en materia de Educación, Luz Martínez Seijo, ha aclarado que los socialistas no están poniendo fin al pacto ya que "no existía acuerdo en materia de financiación, porque ninguna de las propuestas presentada por los grupos tenía el suficiente respaldo como para salir adelante". "Si un bloque esencial como es la financiación del sistema educativo no tiene una propuesta acordada es que no hay pacto", ha aclarado.

Para Martínez Seijo, lo que está ocurriendo con el pacto es una noticia "dura" pero ha insistido en que es el Gobierno quien está "engañando a la ciudadanía" acerca de la existencia de un acuerdo en materia educativa cuando el texto "no tiene la inversión necesaria para poner las medidas en marcha ni implementarlas".

La diputada también ha explicado a los medios cuáles son sus exigencias para regresar al trabajo de la subcomisión: que se cumpla con su propuesta de un mínimo de inversión del 5% del PIB, "corregir" el 3,67% del PIB de inversión en el sistema educativo que el Gobierno comprometió con Bruselas para 2020 y la participación de la comunidad educativa en este acuerdo. "Es una propuesta realizable. Cada grupo que haga lo que quiera, pero nosotros no vamos a generar expectativas", ha apuntado.

EL PP CREE QUE "MONTAN UN CIRCO" PORQUE NO TIENEN PROPUESTAS

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha calificado de "actitud irresponsable" la salida del PSOE del pacto educativo y ha señalado que "puede haber discrepancias" en torno a la financiación educativa, pero no entiende cómo estas han llevado a los socialistas a "levantarse y afirmar que no tienen nada que decir sobre el pacto educativo", cuando éste es "una demanda de todos los españoles".

"Esta era la Legislatura del diálogo, pero a la hora de la verdad a algunos les entra el pánico", ha ironizado en alusión a los socialistas, de los que ha dicho que "no tienen propuestas" y que, por ello, "montan el circo". Asimismo, ha indicado que esta actitud es "antidemocrática" en relación con las promesas que el PSOE ha podido hacer a sus electores sobre un pacto en materia de educación.

Hernando ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que reconsidere su postura y "vuelva" a las negociaciones porque, a su juicio, esta actitud no se corresponde con la "tradición de diálogo de la Cámara". "Ni siquiera Podemos ha abandonado", ha subrayado, para concluir que el PSOE, que ha sido un partido de Gobierno, con el abandono de las negociaciones, "demuestra que no sabe lo que es".

PODEMOS Y CIUDADANOS SIGUEN EN LA SUBCOMISIÓN

El portavoz de Educación de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Javier Sánchez, ha indicado al término de la reunión de la Subcomisión parlamentaria que su grupo va a continuar en la mesa de negociación, aunque ha admitido de que "sin acuerdo de financiación, no va a haber pacto". Este martes por la tarde va a asistir al debate previsto en este foro sobre equidad educativa.

Además, ha señalado que la propuesta económica del PP, que sólo ha contado con el apoyo de Ciudadanos, sólo supone recuperar "la mitad de los 9.000 millones de euros recortados". Asimismo, ha señalado que mientras el método de votación de las medidas se mantenga, el pacto "no tiene ningún sentido" porque, según ha insistido, el PP tiene capacidad de veto.

Asimismo, la portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Martín, ha señalado que el pacto podría salir sin el PSOE, pero que éste "no tendría ningún sentido". "Para nosotros es importante que el PSOE siga, queremos lo mismo, pero la diferencia es que ellos se van con un eslogan político y nosotros vamos a seguir", ha subrayado esta diputada, que ha recordado que su grupo reclama "más inversión educativa", aunque admite que el montante final no se sabrá hasta que no se acuerden y cuantifiquen todas las medidas que se negocien más adelante.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, para quien la actitud de los socialistas le ha confirmado que "ya tenían intención de levantarse" de la mesa y "que el pacto fracasara". Además, ha criticado que el PSOE busque una financiación basada en el PIB cuando, a su juicio, "lo que hay que blindar es el coste por alumno". "Me parece que eso lo entiende cualquiera. Han buscado una excusa para reventar el pacto", ha concluido.