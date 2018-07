El Senado aprueba, con sí de PP, Cs, PdCat, PNV y abstención de PSOE, volver a pescar trucha arcoiris, carpa y cangrejo

Publicado 19/06/2018 17:21:40 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Senado ha aprobado con la mayoría de votos favorables del PP, Ciudadanos, PdCat y PNV y la abstención del PSOE, modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 en lo relativo a especies invasoras, de modo que se podrá volver a pescar especies como la trucha arcoiris, la carpa o el cangrejo rojo y a cazar otras como el arruí, si así lo aprueba de forma definitiva el Congreso de los Diputados.

Se trata de una proposición no de ley presentada por el PP para reformar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad tras la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo y que incluía ciertas especies en el Catálogo de Especies Invasoras.

En el trámite parlamentario, por un fallo técnico en la votación por parte de PDeCat y PNV en el Congreso, se aprobó una enmienda de Unidos Podemos para, precisamente, eliminar el apartado que permitía cazar y pescar estas especies donde estaba autorizado antes de la aprobación de la Ley de 2017.

Ahora, en la tramitación en la Cámara Alta han sido aprobadas dos enmiendas del PP, la 16 y la 31 y las otras 51 enmiendas han sido rechazadas. En la votación del resto del texto que llegó de la Cámara Baja, la iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, Cs, PDeCat, PNV y la abstención del PSOE, que previamente había defendido un voto particular en contra.

El senador del PP Juan Carlos Álvarez ha defendido en declaraciones a Europa Press que el objetivo de la propuesta popular es hacer compatible la lucha contra las especies exóticas invasoras con la caza y la pesca, que servirán "precisamente para controlar estas especies" ante "el hecho" de que no hay recursos económicos suficientes para erradicarlas.

Con las enmiendas, asegura que seguirá estando prohibido soltar, pescar o cazar especies invasoras en aquellos lugares donde tales especies no estuvieran asentadas antes del año 2007, es decir que ha asegurado que "no se extenderán las invasoras a nuevas zonas" porque las repoblaciones solo se podrán hacer "exclusivamente" allí donde se permitía antes y no en otras ubicaciones.

Además, ha dicho que con la situación actual en la que no se podían pescar ni cazar estaba aumentando el problema de estas especies. Con las enmiendas, según defiende el PP, las comunidades autónomas podrán ejercer sus competencias de gestión en la materia y dar seguridad jurídica a los sectores.

El texto permite habilitar un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad puedan acordar en casos excepcionales y en supuestos con regulación específica, suspender la catalogación como invasora de una especie o bien, descatalogar una que ya estuviera previamente catalogada.

Álvarez considera que "no entra en la cabeza de nadie que las exóticas invasoras se extiendan y no se pueda pescar ni cangrejo rojo, ni trucha arcoiris ni carpa". En su opinión, la caza y la pesca son una ayuda "inestimable" para la administración a la hora de controlar estas especies" que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas considera "casi imposible de erradicar" y que están "desmadradas".

Respecto al cumplimiento de la sentencia del Supremo sobre la cuestión, ha incidido en que la potestad reglamentaria es del poder legislativo de modo que el Supremo "estima si valida una ley o la transgrede" pero "la legalidad la dan las cámaras" que deben aprobar leyes "conformes a la Constitución".

De este modo, cree que el PSOE finalmente se ha abstenido después de conocer lo que le pedían sus comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, que le trasladaron las "críticas del mundo rural". Mientras, ve en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea y Equo "pura ideología en contra del mundo rural" frente a especies que no generan daños sino actividad económica y humana.

El senador confía en que el texto aprobado por el Senado --que ahora será remitido al Congreso para su votación definitiva-- salga adelante y espera que grupos como PNV o PdCat, no voten en contra de sus propios intereses y eviten la modificación de esta ley "fundamentalisata" de 2007. En cuanto al PSOE le insta a no "traicionar" al medio rural y a votar a favor o al menos abstenerse a esta modificación por "coherencia".

ONG DECEPCIONADAS POR ESTA "AUTÉNTICA LOCURA"

Por su parte, las ONG ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que abogan por impulsar medidas para su erradicación definitiva frente a perpetuar su caza y pesca, han expresado a Europa Press su decepción y confían en que finalmente se pueda dar marcha atrás en el trámite final del Congreso de los Diputados.

Así, el portavoz de Ecologistas en Acción Theo Oberhuber, tiene "expectativas muy negativas" dado que PP, Cs, PdCat y PNV suman mayoría absoluta y considera "preocupante" que el PSOE se haya abstenido en el Senado.

A su juicio, esta modificación supone arriesgar la naturaleza en contra de una sentencia del Supremo y del consenso científico para poner por delante "los intereses privados de un pequeño sector por encima del interés público" y advierte de que la medida va en contra de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad firmados por España.

En este sentido, denuncia que tal y como está redactado, se abre la puerta a la suelta de nuevas especies invasoras por lo que considera que este martes se han dado "cien pasos atrás" en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y contra el problema de las especies invasoras para "favorecer a un número reducido de cazadores y pescadores a los que el PP quiere satisfacer para mantener su voto cautivo".

"Es una auténtica locura y es decepcionante que el PSOE se haya abstenido. El Ministerio de Transición Ecológica tendrá que tomar medidas para que esta modificación legislativa no se aplique", ha manifestado Oberhuber que ofrece su colaboración al Gobierno para evitar su aplicación aprobada por "partidos irresponsables".**En la misma línea de decepción, al secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, no le ha sorprendido el sentido del voto de PP, Cs, PdCat y PNV pero confiesa que le "ha dolido" la abstención del PSOE. "Es incomprensible que se haya puesto de canto", ha lamentado.

Por ello, advierte al PSOE de que debe entender que "no hay transición ecológica sin biodiversidad" y añade que o empieza a protegerla o bien la transición ecológica no será creíble y hará aguas.

Así, Del Olmo ha añadido al PSOE que la transición no solo puede ser energética y que no puede consentir que se siga minando la biodiversidad. "Está muy bien cambiar el modelo energético, pero eso no es suficiente", ha apostillado Del Olmo.

"En España la biodiversidad no es importante para ningún partido, porque linces o peces no votan. Esta modificación supone que los partidos políticos dan la espalda a la ciencia", ha concluido Del Olmo que califica la situación de "auténtica irresponsabilidad".

Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, también opina que este es un "camino sin sentido" porque la reforma no es necesaria para amparar los intereses que se defienden, dado que la ley actual es "flexible" y lo permite.

"Es un sinsentido porque va en contra de la jurisprudencia del Supremo y del criterio científico", ha comentado Ruiz que se pregunta qué mueve a fuerzas "tan dispares" a unirse contra la conservación de la naturaleza.

Finalmente, espera que "recapaciten" de aquí al trámite final en la Cámara Baja y que los grupos parlamentarios apuesten por una transición ecológica que asegure el futuro social y económico a España, con garantías para su mayor riqueza que es la biodiversidad.