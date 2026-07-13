Unos 46 efectivos y tres autobombas trabajan esta noche en el remate del incendio de Los Gallardos (Almería)

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 efectivos y tres vehículos autobomba trabajan en la noche de este lunes en las labores de remate y liquidación del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), que, no obstante, se daba por controlado durante la tarde.

Así lo ha confirmado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en una comunicación en la que ha actualizado los medios que trabajarán durante las próximas horas en las labores relacionadas con el incendio, que también comprenden la vigilancia del mismo.

En contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba este lunes que el incendio forestal, en el que han muerto al menos 13 personas, se daba por controlado. Este pasado domingo se daba por estabilizado, algo que según el popular, "significa que hemos avanzado, afortunadamente".