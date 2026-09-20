Hasta 550 almerienses corren por su salud cerebral en el Parque del Andarax

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, junto a la presidenta de Neurodem, María Teresa García, dio la salida de la V Carrera Solidaria ‘Dale vida a tu cerebro’. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta 550 almerienses corrieron el pasado sábado 19 en el Parque del Andarax con motivo de la quinta Carrera Solidaria 'Dale vida a tu cerebro', una de las principales actividades del quinto Mes del Cerebro, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería y la Asociación Neurodem.

Según ha valorado el Consistorio almeriense en una nota, la respuesta de los almerienses ha puesto de manifiesto la importancia de trasladar el mensaje de la prevención a la vida cotidiana. La participación ha crecido "de manera notable" respecto a la edición de 2025, cuando fueron alrededor de 400 las personas que tomaron parte en la carrera.

En concreto, la quinta Carrera Solidaria 'Dale vida a tu cerebro' ofreció a los participantes diferentes opciones adaptadas a sus posibilidades, con recorridos de 2,5, 5 y 9 kilómetros. La prueba tuvo su salida y llegada en el Parque del Andarax y permitió recorrer tanto el interior del recinto como distintos espacios del entorno del río, "poniendo en valor este espacio natural urbano para la práctica deportiva".

La distancia de 2,5 kilómetros se desarrolló íntegramente por el circuito interior del Parque del Andarax. El recorrido de cinco kilómetros completó una vuelta al circuito de 2,5 kilómetros y añadió un tramo por la carretera de la Ribera del Río Andarax, mientras que la prueba de nueve kilómetros amplió el itinerario hasta la zona de la Subestación del Andarax antes de regresar al parque.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, dio la salida, junto a la presidenta de Neurodem, María Teresa García, compartiendo con los corredores una jornada que ha convertido el deporte en vehículo de sensibilización sobre la salud cerebral.

Casimiro ha destacado la importancia de que iniciativas como ésta "sean capaces de unir deporte, prevención y concienciación, para acercar el mensaje de la salud cerebral a todos los públicos. El crecimiento en el número de inscritos demuestra que cada vez son más las personas que entienden la actividad física no solo como una práctica deportiva, sino también como una herramienta para cuidar su salud y su bienestar".

La presidenta de Neurodem, María Teresa García, ha agradecido la participación de los 550 corredores y ha subrayado la importancia de "sacar la información de las asociaciones y llevarla a la calle", uno de los objetivos del Mes del Cerebro. La presidenta de Neurodem ha señalado que "actividades como la carrera permiten transmitir de una manera cercana que el cuidado cerebral debe formar parte de los hábitos cotidianos y que la prevención y la detección temprana son fundamentales".

JORNADA 'HABLEMOS DE ALZHEIMER'

El programa del quinto Mes del Cerebro, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería y la Asociación Neurodem, continúa el lunes, a las 18,30 horas, en Espacio Alma, con la Jornada 'Hablemos de Alzheimer', un encuentro con expertos "que permitirá profundizar en esta enfermedad, resolver dudas y ofrecer información a las familias". Asisten la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, que dará la bienvenida a los asistentes.

El 11 de octubre será el turno de un sendero saludable organizado por la Asociación Brada, que volverá a relacionar actividad física, bienestar y prevención. La prevención saldrá también a la calle con las carpas 'Chequea tu cerebro', que se instalarán el 21 de octubre en el Paseo de Almería y el 28 de octubre en el Mirador de la Rambla. En estos espacios "los ciudadanos podrán participar en diferentes pruebas y recibir información sobre hábitos relacionados con el cuidado de la salud cerebral".

El programa finalizará el 29 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Ictus, con las Jornadas de Daño Cerebral, organizadas en colaboración con Brada en el salón de actos de Espacio Alma. Durante todo el Mes del Cerebro, además, la campaña tendrá presencia en los 28 MUPIs del mobiliario de información municipal, "ampliando el alcance del mensaje de prevención por distintos puntos de la ciudad".

En suma, con esta programación, el Ayuntamiento de Almería y Neurodem "plantean un mes para recordar que cuidar el cerebro no es una cuestión exclusiva de quienes padecen una enfermedad neurológica, sino un compromiso que puede incorporarse al día a día a través de hábitos saludables, actividad física, prevención y conocimiento".