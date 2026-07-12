Unos 70 efectivos de Bomberos del Levante colaboran para la extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)

Bomberos del Levante asisten a la población en las primeras horas del incendio de Los Gallardos (Almería). - BOMBEROS DEL LEVANTE

ALMERÍA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos del Levante ha realizado un exhaustivo despliegue de 70 efectivos para hacer frente al incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que desde el jueves ha afectado a este municipio, así como a Bédar, Antas y Lubrín.

Desde el inicio de la emergencia, los miembros del cuerpo han participado de las maniobras "en los momentos más complicados" y han priorizado el rescate de personas "cuya vida corría peligro", así como en la evacuación de quienes estaban en situación de riesgo.

Gracias a la llamada de alerta de unos vecinos y del posicionamiento a través del GPS del móvil, los efectivos del Consorcio lograron efectuar con éxito, tras tres horas de trabajo, el rescate 'in extremis' de dos personas que se encontraban en la parte más crítica del incendio que asoló la madrugada del viernes a los diseminados de Bédar.

En concreto, los bomberos, junto a la Guardia Civil y Protección Civil, tuvieron que evacuar de la zona a estas dos personas tras prestar los primeros auxilios, "dotándoles de oxígeno y estabilizándolos antes de proceder a portarlos en camillas a través de un barranco escarpado".

El Parque de Bomberos de Turre, como una de la sede de Bomberos del Levante, ha resultado una pieza "esencial" en la gestión de esta crisis al servir de sede operativa para el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Esta infraestructura ha facilitado la centralización y la toma de decisiones estratégicas de manera ininterrumpida desde el comienzo del incidente.

Para maximizar la capacidad de respuesta y extinción sobre el terreno, el Consorcio ha movilizado una flota total de 12 vehículos especializados: una unidad de mando, un vehículo de intervención rápida y diez autobombas.

Más allá de las tareas puramente operativas en la línea de fuego, la labor del Consorcio ha sido clave para garantizar el bienestar del dispositivo humano. Gracias a su gestión, se ha coordinado con éxito la preparación y distribución de alimentación y bebidas para los más de un millar de profesionales de los distintos cuerpos que participan activamente en la resolución de esta emergencia.

Un grupo de voluntarios ha estado coordinando el avituallamiento las 24 horas y proporcionando todo lo necesario para su labor. Paralelamente, la atención a los ciudadanos damnificados ha sido prioritaria.

Ante la necesidad de realojar de urgencia a las personas evacuadas, el Consorcio puso a disposición de los afectados los establecimientos hoteleros del municipio de Mojácar.

El dispositivo de emergencias continúa trabajando intensamente en las labores de control, refresco y vigilancia del perímetro afectado, manteniendo una estrecha colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense está compuesto al 86 por ciento por la Diputación Provincial y el resto por los ayuntamientos de Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre, Bédar, Huércal-Overa y Níjar; aunque presta servicio en 49 municipios de la provincia de Almería.