Abascal a Casado, "becario de Feijoó": "Que haga una gran coalición desde PP hasta Bildu y nos dejen solos"

Actualizado 19/05/2019 22:32:50 CET

ALMERÍA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que el líder del PP, Pablo Casado, se ha convertido en un "becario de Feijoo" y ha propuesto que hagan "una gran coalición, desde el PP hasta Bildu, pasando por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y nos dejen a nosotros solos con los españoles conscientes de cual es el problema de España hoy".

"Ese peregrino sin rumbo que preside el PP, que el día antes de las elecciones nos pidió entrar en el gobierno, que tres días después dijo que éramos extrema derecha, ahora ha ido a hacer el camino de Feijoo, ha ido a ponerse de rodillas, a decir amén a todo lo que le diga este señor que más bien es un progre, un socialdemócrata y un filonacionalista", ha dicho.

En un mitin en el Teatro Cervantes de Almería, que ha cubierto el aforo de medio millar de personas, Abascal ha afirmado desconocer "a qué indignados" se refiere Casado cuando llama a no dividir el voto y ha subrayado que es lo "contrario". "No hay indignados con nosotros, lo que están los españoles es verdaderamente esperanzados con Vox y preocupados por lo que están haciendo otros partidos", ha manifestado.

Abascal, para quien a la "veleta azul se le está poniendo cara de UCD y va a acabar desapareciendo", ha subrayado que, desde su partido, "sí decimos cosas distintas" al tiempo que ha señalado que tanto PP como PSOE "prefieren a Arnaldo Otegui a Ortega Lara".

"Que hagan una gran coalición, desde el PP hasta Bildu, como ya han dicho que van a hacer en Europa y están ensayando en el Congreso donde todos han decidido que Vox no tiene que estar en la mesa. Si nos quieren excluir, que concurran todos juntos y hagan una coalición en favor de las autonomías, de la inmigración masiva, de la memoria histórica, de la subida de impuestos, de la ideología de género y que a nosotros nos dejen solos", ha afirmado.

El líder de Vox, quien ha arropado al candidato de la formación a la Alcaldía de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha considerado que Pablo Casado está "cayendo" en el "frente popular de PSOE y separatistas, en el que Podemos es una mera comparsa" y ha acusado a estos últimos de "estar envalentonados con el resultado de las elecciones, queriendo imponernos todo".

"Les digo que no vamos a tener miedo, que no nos van a callar en la tribuna de oradores del Congreso, que no nos vamos a quedar en un rincón, llorando como la derechita cobarde, y que nos van a tener que oír aunque les fastidie", ha dicho.

Ha añadido que no habrá "más discursos prohibidos" y que "las banderas levantadas no volverán a ser arriadas" ya que, según ha advertido, "ahora se va a oir nuestra voz directamente, sin distorsiones, con 24 voces claras en el Congreso que van a defender a la mayoría de los españoles que quieren convivir en un país en el que se garantice la unidad nacional y las libertades de todos".

Abascal ha hecho alusión, asimismo, a la política migratoria, y tras criticar la, a su juicio, "política retorcida de los medios de comunicación", ha remarcado que van a exigir que "se defienda con todo las fronteras" y que "los inmigrantes que pasan por encima de policías y guardias civiles sean expulsados inmediatamente". "Exigimos medios materiales y jurídicos para defender las paredes de nuestra casa y si es necesario, que vaya el ejercito a proteger la valla de Ceuta y Melilla", ha dicho.

El presidente de Vox ha hecho valer los resultados obtenidos por la formación en la provincia en las dos últimas citas electorales y ha celebrado el "crecimiento acelerado" que ha experimentado. "Vox es mucha más que Vistalegre y seguimos adelante porque tenemos convicciones, venimos a defender nuestras ideas y no a vender un producto como otros", ha señalado.

En esta línea, se ha mostrado convencido de que "la fiesta de la censura de nuestras ideas se ha acabado" como también, según ha remarcado, "se ha acabado tratar a España con total impunidad". "Hemos tenido un triunfo extraordinario, es una gesta, casi milagroso porque parecía prácticamente imposible teniendo en cuenta el contexto. Ahora toca el Parlamento europeo y los ayuntamientos para ir más allá de los debates tontos que tienen los demás partidos y los medios de comunicación", ha concluido.