Abrucena (Almería) supera las 100 firmas para reclamar una solución a los cortes eléctricos

Mapa del municipio de Abrucena (Almería) con las calles afectadas por los cortes de suministro eléctrico marcadas en rojo. - AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA

ABRUCENA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Abrucena (Almería) ha iniciado una recogida de firmas que ya ha superado el centenar para reclamar una solución a los continuos cortes de suministro eléctrico que sufren desde la pasada Nochebuena vecinos de varias calles del municipio, una situación "insostenible" que se prolonga sin respuesta por parte de la empresa distribuidora.

En declaraciones ofrecidas a Europa Press, el alcalde de Abrucena, Ismael Gil, ha explicado que la previsión es que el respaldo vecinal aumente de forma notable conforme funcione el "boca a boca", hasta el punto de que ya hay personas que no residen en el municipio interesadas en habilitar un sistema telemático para sumarse a la iniciativa.

El regidor ha subrayado que, aunque los cortes afectan a una parte concreta del término municipal, "la gente se está volcando con estos vecinos" porque se trata de un problema "reiterativo" que todo el pueblo conoce.

Según la nota remitida por el Ayuntamiento, los cortes de electricidad afectan a las calles Carretera de la Roza, Terrassa, Águila Alta, Águila Baja y Agua, y se repiten desde el 24 de diciembre, con interrupciones que han aumentado tanto en número como en duración, hasta superar en algunos casos las diez horas consecutivas sin suministro, en pleno periodo invernal.

Como ejemplo reciente, el pasado viernes se produjo un corte entre las 9,00 y las 16,00 horas, al que se sumó otro durante la noche del sábado.

En este sentido, ha indicado que, pese a haber mantenido conversaciones desde el 12 de enero con responsables de la empresa distribuidora, así como contactos con otros alcaldes de la provincia para estudiar medidas conjuntas, "todas las llamadas y mensajes han resultado infructuosos".

Entre las actuaciones anunciadas por el Consistorio figuran la continuidad de la recogida de firmas, que a partir del lunes podrá realizarse en el Punto Vuela-Guadalinfo, el asesoramiento a los vecinos para la presentación de reclamaciones individuales y una reclamación oficial por parte del propio Ayuntamiento, así como una reunión con la Oficina del Consumidor para analizar todas las vías de actuación disponibles.

En un comunicado dirigido a los afectados, el regidor ha agradecido la "paciencia" de los vecinos y ha apelado a la unidad para resolver cuanto antes un problema que el Ayuntamiento considera "inaceptable" y ante el que asegura que seguirá utilizando "todas las herramientas a su alcance" hasta garantizar un suministro eléctrico "digno y estable".