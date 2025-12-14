Absuelto un acusado de cultivar marihuana en Alhama de Almería al no probarse su implicación pese a aparecer su DNI

Juzgados de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Almería ha absuelto a un hombre para el que el Ministerio Fiscal solicitaba tres años y nueve meses de prisión por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, al concluir que no ha quedado acreditada su participación en la plantación de marihuana localizada en una vivienda de Alhama de Almería, cuya vinculación con el inmueble se sustentaba únicamente en la aparición de su DNI en el interior.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el acusado manifestó haber extraviado el documento y la única referencia adicional a su implicación procedía de una "manifestación espontánea" sobre su supuesta autoinculpación realizada en dependencias policiales, extremo que el juzgado no considera suficiente para sustentar la condena al no verse ratificada ni corroborada durante el juicio, conforme apunta la juez en sus fundamentos.

Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando se practicó una entrada y registro judicial en un inmueble de esta localidad almeriense. En su interior se intervinieron 357 plantas de cannabis, de las que se obtuvieron 11.818,56 gramos netos de cannabis y 8.704,44 gramos de hojas, una cantidad que habría alcanzado en el mercado un valor de 117.211,88 euros.

Durante el registro también se incautaron numerosos útiles destinados al cultivo de las plantas, entre ellos 41 lámparas de calor, tres filtros, tres ventiladores, 43 transformadores, siete compresores de aire, nueve aparatos de aire y cinco extractores. La resolución da por probado igualmente que para suministrar energía eléctrica al inmueble se había realizado un enganche no autorizado a la red de suministro, lo que ocasionó un perjuicio económico de 9.126,32 euros a la compañía distribuidora.

La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud, en su modalidad agravada por la cantidad de notoria importancia, y de un delito de defraudación de fluido eléctrico, y solicitó además una multa de 610.077,39 euros y ocho meses de multa por la defraudación, mientras que la defensa pidió la libre absolución del acusado.