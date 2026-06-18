Absuelto de violar a su expareja, de la que tenía orden de alejamiento, al no ver demostrado que la sometiera con drogas

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a un hombre para el que la Fiscalía pedía 15 años de prisión por un delito de agresión sexual a su expareja, respecto a la que tenía una orden de alejamiento, al no considerar probado que el hombre se valiera de drogas, fármacos u otras sustancias para anular la voluntad de la mujer, quien admitió las relaciones.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, condena únicamente al acusado por un delito continuado de quebrantamiento de condena a once meses de prisión ya que, en el momento de producirse los hechos, llevaba incluso una pulsera de localización para hacer cumplir un sentencia judicial por amenazas y vejaciones que le impedían comunicarse o acercarse a la mujer.

Pese a conocer dicha prohibición, el acusado mantuvo en contacto con la víctima mediante llamadas de teléfono y contactos personales durante más de siete meses. En este sentido, mantuvo un encuentro con la mujer entre el 5 y 7 de julio de 2022, cuando le pidió que le recogiera en su coche y se desprendiera del dispositivo de control para evitar alertas.

Las mujer accedió a los deseos del acusado y compartió con él dos días hasta que, sobre las 12,00 horas del 7 de julio, se dirigieron en coche a una playa de Roquetas de Mar donde mantuvieron relaciones sexuales en el interior del vehículo.

En encuentro sexual tuvo lugar después de que la mujer ingiriera un refresco de cola que el acusado le ofreció ya abierto, si bien el tribunal no ha hallado indicios suficientes para considerar que el contenido de la lata estuviera adulterado ya que, según la versión de la víctima, él también bebió de la misma y no advirtió que padeciera algún tipo de efecto que anulara sus capacidades.

El tribunal da cuenta, además, de que la mujer "no se opuso ni verbalizó una negativa a mantener relaciones sexuales" a las que se entregó al experimentar "un considerable aumento de su deseo sexual". Asimismo, al finalizar, llevó al acusado a su domicilio y ella se fue a su pasa para, más tarde, irse a trabajar.

La perjudicada no fue examinada en un hospital hasta la noche del día siguiente, esto es, unas 33 horas después de la ingesta de la bebida supuestamente manipulada. El análisis de orina dio positivo benzodiazepinas, cocaína, opiáceos y cannabis, si bien ella aseguró que había tomado voluntariamente cocaína y pastillas para la tensión y antidepresivos.

En cualquier caso, la Sección Tercera apunta desde que bebió de la lata hasta que se produjo el análisis existió un "lapso temporal demasiado amplio para afirmar categóricamente que alguna o algunas de las sustancias detectadas" fuesen ingeridas "durante su estancia con el acusado y no con posterioridad".