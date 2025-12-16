Aceptan penas de ocho y cuatro años de cárcel los responsables de una patera con tres muertos por golpes en el viaje

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los patrones de una patera en la que murieron tres personas a consecuencia de los golpes e impactos que sufrieron en la cabeza durante la travesía debido a las condiciones climatológicas del mar y a la "alta velocidad" con la que navegaron han aceptado penas de ocho y cuatro años de prisión frente a los once años de cárcel que inicialmente pedía la Fiscalía.

En concreto, el acusado de pilotar la embarcación ha aceptado cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y tres años más por los tres homicidios imprudentes, en concurso ideal.

De otro lado, el acusado de manejar el GPS para guiar la patera ha sido condenado cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al serle retirada la acusación por los homicidios.

Los acusados, representados respectivamente por los letrados Mónica Moya y Nabil El Meknassi, han reconocido así los hechos por los que se encuentran en prisión provisional desde el momento de su detención, de modo que la sentencia ha sido dictada en firme.

La patera partió de las costas de Argelia sobre las 22,00 horas del 12 de octubre de 2024 con unas 30 personas de origen marroquí a bordo, de modo que hizo la mayor parte de la travesía en horario nocturno.

En este sentido, la primera muerte tuvo lugar apenas una hora después de producirse la salida mientras que las otras dos se dieron en torno a las 3,00 horas, si bien la patera --que quedó a la deriva por la rotura de motor-- no fue rescatada hasta las 12,24 horas del día siguiente.

El agitado estado de la mar y la violenta navegación hizo que los 30 ocupantes de la patera comenzaran a sufrir "numerosos golpes e impactos con la embarcación e incluso entre ellos". En su caso, las tres víctimas sufrieron golpes en la cabeza mientras que iban "cayendo unos encima de otros", lo que también derivó en algunos "episodios de asfixia".

Los acusados organizaron y prepararon el viaje con la intención de enriquecerse "de forma directa" con la "inmigración clandestina", ya que cobraron a cada inmigrante a través de sus colaboradores en torno a 8.000 euros.

La embarcación semirrígida de unos ocho metros de eslora iba equipada con un motor fueraborda de 300 caballos pero carecía de iluminación, equipos de rescate, y elementos de emergencias. Debido a las condiciones meteorológicas, llegó a entrar abundante agua a la patera durante el trayecto.

Los ocupantes de la patera fueron rescatados tras más de 14 horas de viaje por el buque 'Guardamar Polimnia' de Salvamento Marítimo a unas 41 millas náuticas de Mesa Roldán. Además de las peticiones privativas de libertad, la Fiscalía también pedía indemnizaciones para los familiares de los fallecidos por un importe global de 1.110.000 euros.