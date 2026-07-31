Un acertante en Las Cabañuelas-Vícar (Almería) gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 31 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en Las Cabañuelas-Vícar (Almería), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 31 de julio, ha estado formada por los números 10, 25, 31, 24 y 45. Las estrellas son 5 y 4. La recaudación ha ascendido a 52.577.093 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías no 21 de Tarragona, situada en la calle Lleida, 7 L-5.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 98 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías no 2 de Las Cabañuelas-Vícar (Almería), situada en Plaza García Lorca, 5.