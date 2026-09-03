El acuerdo para anular la licencia del Algarrobico recibe cuatro recursos, entre ellos de la oposición y Azata

Archivo - Hotel en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) el pasado mes de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, que conllevará la anulación del permiso municipal, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto.

En concreto, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, uno de los recursos contra el acuerdo ha sido impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió en enero de 2003 el permiso para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección.

Asimismo, han planteado recursos el exalcalde carbonero y concejal no adscrito Felipe Cayuela así como el concejal expedientado por el PSOE José Luis Amérigo, junto con otros dos ediles. Cabe recordar que todos ellos se ausentaron del Pleno en el momento de la votación, que fue apoyada solo por ocho miembros: el alcalde, Salvador Hernández (CS), cuatro concejales del PP y otros tres socialistas.

El cuarto recurso al acuerdo adoptado a instancias del TSJA, que apremió al consistorio a culminar el proceso después de que en una primera votación celebrada el 17 de junio se decidiera posponer el asunto hasta recopilar nuevos informes, lo suscribe el exalcalde socialista Cristóbal Fernández --a su vez, tío de Amérigo-- en representación de un grupo de desarrollo pesquero.

Precisamente Fernández era el alcalde que estaba al mando de la corporación municipal en 2003 cuando se concedió la licencia de construcción para levantar el hotel en el paraje de El Algarrobico. El actual alcalde de Carboneras señaló a la familia Fernández Amérigo y al PSOE como responsables de la edificación de un hotel que ha llevado al pueblo "por el camino de la amargura desde hace ya más de dos décadas".

El Ayuntamiento de Carboneras dio traslado del acuerdo de Pleno a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada para dar cuenta del cumplimiento del mandato a partir de la propuesta a la que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) dio el visto bueno para lograr la anulación del permiso municipal.

Con ello, confían en haber dado cumplimiento a la sentencia del TSJA del 9 de julio de 2023, que ordenaba la revisión de oficio de la licencia por la construcción del hotel en suelos no urbanizables y de especial protección ante una licencia otorgada hace 23 años y siete meses.