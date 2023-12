El acusado de allanar dos viviendas en Vícar (Almería) y herir gravemente a sus ocupantes reconoce los hechos

ALMERÍA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de intentar matar a otro a cuchilladas y disparar contra una mujer para posteriormente retener a su hijo menor de edad bajo amenazas de muerte en dos viviendas que allanó en Vícar (Almería) en agosto de 2021 ha reconocido los hechos durante la vista oral en la que la Fiscalía solicita 22 años y cinco meses de prisión para él.

Durante su comparecencia ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, el acusado ha manifestado su "arrepentimiento" por los hechos, por los que se le acusa de hasta ocho delitos, si bien hasta el momento no ha hecho efectivo el depósito de indemnizaciones para responder ante las víctimas.

No obstante, la letrada defensora del acusado, María Isabel Vals, ha solicitado al tribunal que tuviera en cuenta el reconocimiento expreso de los hechos por parte de su representado a la hora de dictar sentencia, sentido en el que ha aludido las circunstancias en las que se produjeron los ataques no tiene "ni pies ni cabeza", aunque no se ha probado que sufriera algún tipo de enajenación.

En esta línea, la Fiscalía ha mantenido su acusación aunque ha interesado que se tenga en cuenta el reconocimiento explícito de los hechos de cara a fijar la pena, toda vez que los abogados de la acusación particular, Francisco Fernández Lupiáñez y Mónica Moya, han discrepado en que dicho reconocimiento deba tener influencia a la hora de establecer el fallo al tiempo que han incidido en el "ensañamiento" que se dio con el menor amenazado. Del mismo modo, no han dado por demostrado el "arrepentimiento" del acusado.

Los hechos se remontan a la mañana del 15 de agosto de 2021 cuando el acusado, según ha reconocido en base al escrito del Ministerio Fiscal, entró "sin consentimiento" en la casa de un hombre y comenzó a "darle puñetazos en la cabeza y golpes por distintas partes del cuerpo".

A continuación, cogió un cuchillo de la cocina y, con intención de causarle la muerte, la apuñaló en siete ocasiones causándole lesiones que pusieron en riesgo su vida y de las que tardó en curar 20 días.

Según el Ministerio Público, se dirigió minutos después a otra vivienda y, tras acceder "sin autorización de su propietario", sacó un arma se fuego y disparó contra una mujer, alcanzándole en la pierna izquierda.

El procesado retuvo, asimismo, a punta de pistola al hijo menor de edad de esta y le causó lesiones con un cuchillo. Cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar, comenzó a gritar "los voy a matar a todos, los tengo que matar a todos".

Además, advirtió de que "no le engañaran, o mataría al niño", lo que provocó un sentimiento "lógico" de temor y un trastorno de estrés postraumático del que tardó en curar 175 días.

La Fiscalía atribuye al procesado la presunta comisión de dos delitos de allanamiento de morada, un delito leve de lesiones, un delito de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de lesiones, un delito de detención ilegal, un delito de amenazas, otro de tenencia ilícita de armas y un último de receptación ya que el arma que usó consta como sustraída en Granada.