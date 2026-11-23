Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios testigos que han declarado en el juicio con tribunal de jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería contra A.G.F., acusado de asesinar a su padre el 23 de julio del pasado año cerca de la Plaza de Toros, han asegurado que el propio investigado manifestó haber acabado con la vida de su progenitor antes de que la policía lo arrestara como principal sospechoso.

"Dijo que lo estaban buscando a él espontáneamente porque acababa de matar a su padre", ha explicado una usuaria de una cafetería cercana a la vivienda del acusado, el cual acudió al establecimiento y pidió una cerveza poco después de los hechos, cuando la policía ya se había desplegado por los alrededores del inmueble para detenerlo.

Los testigos, que han rechazado que el acusado mostrara síntomas de estar ebrio, han apuntado que el presunto parricida insistió en que era a él y no a otra persona a quienes buscaban los agentes cuando acudieron a la zona, ubicada a unos tres kilómetros de distancia con respecto al lugar del crimen, apenas unos minutos después pasadas ya las 18,30 horas.

El acusado, al que la Fiscalía pide 23 años de prisión, habría llegado a describir cómo había matado a su progenitor a puñaladas tras entrar en la vivienda, algo que no se "iba a perdonar en la vida", según habría llegado a comentar en el establecimiento. También apreciaron que llevaba algunas manchas de sangre en su atuendo así como otras en el pantalón del roce de la cadena de su bicicleta, con la que se desplazaba habitualmente.

Otros testigos han situado previamente al acusado en el propio lugar de los hechos, ya que habría pasado con la bicicleta por otra cafetería de la zona de la Plaza de Toros, donde vivía su padre.

Según estos testigos, el hombre habría salido de la casa de la víctima ubicada en la calle Arqueros con un cuchillo, "limpiándolo", y su funda segundos antes de que el fallecido abandonara el inmueble y se desplomara en el suelo mientras sangraba abundantemente.

"Llegó como alterado pero sin más", ha apuntado uno de los testigos sobre cómo lo vio llegar a la zona poco antes de que se produjera el apuñalamiento, que se dio en el interior del apartamento del afectado, entre la cocina y el aseo, donde se hallaron restos de sangre en el inodoro y la lavadora, según ha atestiguado la Policía Nacional.

Los agentes consiguieron, gracias a la colaboración ciudadana, recuperar el arma empleada en el ataque por las inmediaciones, toda vez que otra testigo realizó una fotografía del sospechoso cuando se alejaba en bicicleta, lo que facilitó la identificación. "Estaba todo bastante claro", ha apuntado el instructor del atestado policial.

UN JUICIO POR QUEBRANTAMIENTO

Entre los testigos ha declarado la expareja sentimental del acusado, quien ha señalado que el mismo día de los hechos se celebró un juicio contra él por quebrantar una orden de alejamiento respecto a ella misma. Durante dicho juicio, el padre del acusado declaró en contra de él.

"Fue testigo porque estábamos tomando café en la cafetería cuando ocurrió todo", ha dicho la mujer en relación al fallecido, con el que habría acudido al establecimiento en más ocasiones pese a su cercanía con la vivienda del acusado, según han explicado otros testigos, quienes creen que iban a "provocarlo".

La Fiscalía ya apuntaba en su escrito de acusación los "problemas anteriores" que el acusado, de 52 años en el momento de los hechos, tenía con su padre, de 78 años, y su expareja como posible origen del conflicto.