Archivo - Archivo.- Profesores cortan la vía de servicio de la A3 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una marcha lenta de vehículos y bicicletras convocada por los sindicatos educativos en huelga indefinida teñirá de verde este martes los principales accesos por autovía a la capital, así como la M-607, además de la autovía de circunvalación M-30.

En concreto, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre, se ha llamado a realizar una marcha lenta de vehículos por carretera, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Los coches partirán en ocho columnas que saldrán a las 7 horas de San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá para confluir en Sol.

Afectarán así en hora punta en los accesos a la capital por la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 o la M-607, así como en la M-30, donde está previsto que los coches confluyan sobre las 8.15 horas, antes de dirigirse hasta Sol sobre las 9 horas.

En detalle, las primeras salidas están previstas a las 7 horas desde Colmenar, por la M-607; Collado Villalba, por la A-6; Navalcarnero, por la A-5; Parla, por la A-42; Aranjuez, por la A-4; Arganda del Rey, por la A-3, y Alcalá de Henares, por la A-2.

A las 7.15 horas está prevista la incorporación de participantes desde Tres Cantos, por la M-607; Torrelodones, por la A-6; Móstoles, por la A-5; Fuenlabrada, por la A-42 y la A-5; Getafe, por la A-42; Valdemoro y Pinto, por la A-4; Rivas-Vaciamadrid, por la A-3, y Torrejón de Ardoz, por la A-2.

Un tercer grupo se sumará a las 7.30 horas desde Las Rozas, Boadilla y Pozuelo, por la A-6; Alcorcón, por la A-5; Leganés, por la A-42 y la A-5; Coslada y San Fernando, por la A-2, y San Agustín de Guadalix, por la A-1. A partir de esa hora, la convocatoria plantea que los vehículos circulen por la M-40 conforme lleguen a esta vía.

Por su parte, otras cuatro columnas de bicicletas saldrán sobre las 8 horas desde distintos puntos de la capital para confluir en Cibeles, según han indicado los convocantes.

En concreto, partirán de Plaza Elíptica y de las estaciones de Metro Miguel Hernández, Ciudad Lineal y Tetuán. En este caso, está programada una ruta circular por el Paseo de la Castellana con inicio a las 9.30 horas.