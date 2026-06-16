Los acusados de matar a tiros a un hombre en Pechina (Almería) habrían acudido a efectuar un robo de marihuana

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres hombres que han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de la muerte a tiros de un dueño de un cortijo ubicado en Pechina (Almería) el pasado 18 de enero habrían acudido al inmueble con la intención de acometer un 'vuelco' de droga, si bien al llegar al domicilio no encontraron nada porque el estupefaciente ya había desaparecido.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la investigación realizada por el equipo de homicidios de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que permitió el arresto de los tres sospechosos por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas así como de dos personas más --un matrimonio-- al que se investiga por intentar encubrir los hechos.

Uno de los detenidos confesó parte de los hechos tras su arresto por parte de la Guardia Civil tras los registros practicados bajo autorización judicial del titular de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que coordina las actuaciones.

Fue en la madrugada del 18 de enero cuando los tres investigados se dirigieron sobre las 4,20 horas a la zona Camino Carretero, donde estaba el cortijo de la víctima, a bordo de un vehículo que dos de ellos habían adquirido apenas nueve días antes un concesionario de Murcia. El turismo fue captado por las cámaras de seguridad que el perjudicado tenía instaladas.

CUBIERTOS Y CON UNA GORRA CLAVE

Así, los implicados bajaron del coche encapuchados, de forma que al menos dos de ellos portaban armas y uno vestía uniformado como si se tratara de un policía. Este mismo, que era el conductor del coche, llevaba una gorra característica que, posteriormente y gracias las labores de investigación, fue localizada en su vivienda.

Los asaltantes penetraron en el cortijo, donde saltaron las alarmas, e iniciaron una serie de disparos a través de una ventana de la vivienda, cuya persiana levantaron, a quienes estaban en su interior. Al menos se contabilizaron cuatro tiros, uno de los cuales impactó en el abdomen de la víctima, quien falleció a consecuencia de las heridas.

Los sospechosos abandonaron rápidamente el lugar de los hechos en un recorrido captado por diversas cámaras de seguridad. Asimismo, la investigación policial desplegada en la zona permitió la recogida de vestigios y la recopilación de testimonios que facilitaron la identificación de uno de los presuntos responsables así como el vehículo implicado.

De forma paralela y durante la misma jornada, pero sobre las 14,00 horas, se tuvo conocimiento de la quema de un vehículo en el barrio de Los Almendros de Almería, cuya matrícula y características coincidían con las del vehículo captado por las cámaras de seguridad.

QUEMARON EL COCHE

Mediante estos indicios, los investigadores pudieron determinar las identidades de los presuntos sospechosos e intervenir sus comunicaciones, lo que además les situaba en torno a la escena del crimen en la noche de los hechos así como en las proximidades del lugar en el que se prendió fuego al coche.

De igual modo, constan indicios suficientes para determinar que se sirvieron de una pareja de conocidos para intentar tapar la compra del turismo que habían adquirido en Murcia a través de amenazas al propietario del concesionario para que no revelara la transacción a las autoridades.

Los agentes procedieron finalmente a la detención de los sospechosos el pasado 13 de junio mediante la entrada y registro de las viviendas, donde se recuperaron teléfonos, prendas y también algunas cantidades de marihuana así como útiles para su manejo. Uno de los investigados, que había pasado una temporada en Palma de Mallorca, fue localizado en una pedanía del Cuevas del Almanzora.