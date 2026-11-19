La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Almería Tania Ferre durante su paso por el mercadillo de Roquetas de Mar (Almería). - ADELANTE ANDALUCÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de Adelante Andalucía en Almería Tania Ferre ha trasladado este jueves la propuesta de su formación para establecer una tasa turística en municipios como Roquetas de Mar (Almería) cuyos beneficios se destinen a la creación de vivienda pública.

Durante su participación en un reparto de material electoral en un mercadillo del citado municipio, Ferre ha trasladado "la necesidad de una voz andalucista de izquierdas en el Congreso de los Diputados" para impulsar "una ley de turismo" mediante la cual, las grandes cadenas hoteleras con negocio en Andalucía "paguen impuestos en Andalucía" y repartan beneficios con sus trabajadores.

"El impacto del turismo en el PIB de la provincia está sobre el diez por ciento, pero la mayor parte de estos beneficios al final solo se quedan en las grandes empresas y ni siquiera se quedan en el territorio", han trasladado en una nota.

Así, Ferre ha reconocido que "el turismo es muy importante para la provincia de Almería y para Andalucía en su conjunto, no puede ser que sus beneficios se queden en muy pocas manos", "Tienen revertir en los trabajadores y trabajadoras del turismo", ha aseverado.

Para Adelante Andalucía es importante que los beneficios del turismo "también recaigan entre la clase trabajadora andaluza, para que también puedan hacer turismo alguna vez".

La candidata almeriense ha defendido una tasa turística "para que los beneficios que genera el turismo se reviertan en un parque de vivienda pública y asequible para los trabajadores andaluces". "La derecha está en contra de esta medida porque defienden los derechos de una minoría y se olvidan del derecho a una vivienda digna y adecuada", ha manifestado.