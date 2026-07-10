Adelante muestra su apoyo a los trabajadores del Infoca por el incendio en Los Gallardos (Almería): "Hoy todos a una"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en el Parlamento. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado su apoyo a los trabajadores del Plan Infoca y su colaboración con la Junta para la extinción del incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), que ha costado la vida a once personas, por el momento.

"Abriremos debates muy serios, que nadie lo dude. Pero hoy no, hoy todos y todas a una", ha señalado este viernes García en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Anteriormente, en una publicación durante la madrugada, el portavoz ha expresado su pésame y cariño a las familias de las víctimas mortales por las llamas.

La cifra de fallecidos se eleva en estos momentos a once, mientras que hay ocho personas heridas y 19 desaparecidas. El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha apuntado al tendido eléctrico como el origen del incendio forestal.